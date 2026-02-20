Un successo pieno, che premia l’impegno profuso nel campo dell’internazionalizzazione e della sostenibilità. Il Liceo Classico “Pitagora” di Crotone ha ottenuto la valutazione massima di 100/100 nel report finale della seconda annualità dell’Accreditamento Erasmus+.

Un traguardo eccezionale, considerando che l’istituto è una newcomer (nuova arrivata) nel programma di accreditamento, a testimonianza della qualità della progettazione e dell’efficacia delle attività svolte.

La seconda annualità, intitolata “Going green with Erasmus”, ha messo al centro la sfida ambientale, declinandola attraverso diverse modalità di apprendimento europeo:

Mobilità studentesca: Gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con realtà europee d’eccellenza.

Job Shadowing e Formazione: Docenti e personale hanno arricchito il proprio bagaglio metodologico visitando scuole e istituzioni da Praga a Cordoba .

Docenti e personale hanno arricchito il proprio bagaglio metodologico visitando scuole e istituzioni da a . Disseminazione: Il progetto è stato condiviso con il territorio attraverso workshop laboratoriali ed eventi pubblici per promuovere l’internazionalizzazione della scuola.

Il raggiungimento di questo punteggio d’eccellenza è frutto di una sinergia che va oltre le mura scolastiche. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica, Natascia Senatore, che ha sottolineato come questo risultato confermi la vocazione europea del liceo e la capacità di innovare la didattica in chiave moderna e sostenibile e le referenti Erasmus, Rossella Cellini e Giovanna Ripolo, esprimono profonda gratitudine per il supporto ricevuto all’Ambasciatrice Regionale Erasmus+, Ornella Pegoraro e a tutta la comunità del Pitagora: ai docenti che si sono messi in gioco con la formazione e il job shadowing, e soprattutto agli studenti, veri protagonisti di queste esperienze di cittadinanza europea.

Questo 100/100 non è solo un numero, ma il riconoscimento di una visione: una scuola aperta al mondo, capace di dialogare con l’Europa e di formare cittadini consapevoli e rispettosi del pianeta.