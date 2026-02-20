Dopo il successo di “Calabbria Cost Tu Cost”, lo storyteller e camminatore delle aree interne Alessandro Frontera torna a raccontare la sua terra insieme a Danilo Verta, coautore del libro “Mamma Calabria – Un Cammino nell’Anima”.

L’opera, vincitrice del Premio Letterario “Egidio Chiarella”, sarà presentata ufficialmente venerdì 20 febbraio alle ore 18:00, presso MaraVinarte, in Piazza Immacolata a Crotone.

L’evento, organizzato dall’associazione #IoResto in collaborazione con la Libreria Cerrelli, sarà un’occasione per riflettere insieme sul futuro delle aree interne, partendo dalle suggestioni di un cammino capace di farsi da ponte tra persone, luoghi e comunità che resistono.

Il lavoro nasce da un percorso “da mare a mare” attraverso i paesi e le aree interne del Parco del Pollino, trasformato dagli autori in un doppio diario di viaggio che unisce esplorazione del territorio, introspezione e riflessione sui legami emotivi evocati dai paesaggi.

A sottolineare il valore culturale dell’iniziativa è Gianni Pitingolo, presidente dell’associazione #IoResto: “Mamma Calabria non è solo un libro, ma un gesto di ascolto verso la nostra terra. Ospitare questo cammino significa riaffermare il valore della cura dei territori, a partire dalle persone che li abitano e li raccontano”.

Durante l’incontro, Alessandro Frontera e Danilo Verta dialogheranno con Alessia Sisca e Paolo Cerrelli, accompagnando il pubblico in un racconto che attraversa la bellezza e le fragilità della Calabria, dove il cammino diventa esperienza interiore e ricerca di identità.Ingresso libero. L’iniziativa rientra nel percorso culturale con cui #IoResto continua a promuovere la valorizzazione dei territori, il senso di comunità e la responsabilità collettiva nei processi di sviluppo locale.