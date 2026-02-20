Tania Romeo è un’attrice, regista e sceneggiatrice italiana, originaria di Catanzaro, particolarmente attiva nel campo del teatro operistico e della divulgazione culturale.

​Carriera Teatrale e Operistica

​Specializzazione: Si definisce un’attrice e regista specializzata nel melodramma italiano e nell’opera lirica. Ha collaborato per circa 30 anni con l’associazione “Mattia Battistini”, lavorando a stretto contatto con il maestro Maurizio Rinaldi.

​Collaborazioni Illustri: Vanta collaborazioni di prestigio, tra cui quella con il maestro Claudio Abbado (per un progetto di alto perfezionamento musicale al Teatro alla Scala di Milano) e con nomi del calibro di Giancarlo Giannini, Paola Gassman e Ida Di Benedetto.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

​Repertorio: Come attrice, ha un forte legame con il teatro classico, in particolare con le opere di William Shakespeare (si definisce un’attrice scespiriana) e la poesia di Baudelaire.

​Progetti Cinematografici e Didattici

​Educazione all’ascolto: Ha ideato un innovativo progetto di “educazione all’ascolto dell’opera lirica”, volto ad avvicinare i giovani al genere operistico attraverso laboratori e performance interattive. Per questo lavoro ha ricevuto il Primo Premio Assoluto per le opere dell’ingegno a Firenze.

​Regia Cinematografica: Ha scritto e diretto il cortometraggio “Marguerite Gautier” (o “Margherì Gotyè”), ispirato a La signora delle camelie, progetto co-finanziato dal Ministero della Cultura. Nel film ricopre anche il ruolo della protagonista.

​Altre opere: È citata come regista del titolo Il coraggio di amare.

​Riconoscimenti recenti

​Nel 2025 le è stato conferito il Premio Zaleuco “Beatrice Tonniolo Baccellieri” per la sua capacità di innovare la messa in scena teatrale e per il suo impegno nella promozione della bellezza e della cultura, specialmente nel territorio calabrese.