All’indomani dell’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia a Cirò Marina, il partito azzurro rilancia con determinazione la propria azione politica sul territorio. Nel corso dell’incontro svoltosi a Crotone, alla presenza del commissario provinciale e parlamentare Sergio Ferrari, è stata ufficializzata la conferma di Giuseppe Sasso nel ruolo di segretario cittadino.

Una nomina che rappresenta il riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto finora e, allo stesso tempo, un chiaro segnale di continuità e rinnovato slancio per il futuro. Con senso di responsabilità e spirito di servizio, il segretario cittadino ha voluto sin da subito dare un’impronta concreta alla nuova fase politica, annunciando la composizione del coordinamento cittadino dopo un confronto diretto e partecipato con iscritti e simpatizzanti.

Un gruppo coeso, competente e motivato, pronto a lavorare per il bene della comunità.

Vice:

Giovanni Strangi (responsabile tesseramento e adesioni)

⁠Virginia Marasco (Fundraising e beni culturali)

Dipartimenti:

⁠Caterina Amodeo (Azzurro Donna)

Rosa Caruso (scuola e cultura )

Paola Paparo ( giustizia, integrazione e Smart city)

Antonio Panza (enti locali)

Massimo Ferraro (attività produttive e commercio )

Antonio Castiglione (terzo settore e politiche per la famiglia )

Saverio Carella (politiche del Mare)

Valentino Zito ( agricoltura e promozione territoriale )

Luigi Francesco Marinello (organizzazione e relazioni esterne)

⁠Mariano Salerno (pubblica amministrazione e sport)

Francesco D’Agostino (Formazione)

Giuseppe Liotti ( rete idriche, depurazione e rifiuti)

Nicodemo Mingrone ( turismo, eventi e spettacolo)

Caterina Semerano ( tutela e benessere degli animali)

Oscare Grisolia (addetto stampa)

Donato Spina (Forza Italia Giovani)

Un coordinamento che rappresenta un vero e proprio laboratorio di idee e competenze, capace di intercettare le esigenze reali della città e del comprensorio.

“Impegno, ascolto e programmazione saranno le parole chiave del nostro operato – ha dichiarato il segretario cittadino Giuseppe Sasso –. Vogliamo una sede aperta, viva, pronta ad accogliere cittadini, professionisti, giovani e associazioni. La politica deve tornare ad essere presenza quotidiana e confronto costruttivo.”

L’obiettivo è chiaro: costruire una proposta politica credibile, radicata e proiettata al futuro, capace di valorizzare le eccellenze locali, sostenere le famiglie, rafforzare il tessuto produttivo e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Con una squadra rinnovata e fortemente motivata, Forza Italia a Cirò Marina si prepara dunque ad affrontare le prossime sfide con entusiasmo e concretezza, riaffermando il proprio ruolo di riferimento per chi crede in una politica fatta di competenza, passione e servizio alla comunità.

Le porte sono aperte. Il lavoro è già iniziato.