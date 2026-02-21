CIRÒ MARINA (KR) – I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio volti al monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo residente nel circondario per l’ipotesi di reato di evasione. L’operazione, condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, è scaturita da un controllo domiciliare eseguito nel tardo pomeriggio di ieri, durante il quale il soggetto non è stato rintracciato presso la propria abitazione.



Nonostante l’uomo si sia presentato poco dopo il controllo, vantando il possesso di una regolare autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per recarsi a una visita presso uno studio odontoiatrico sito nel comune di Scandale (KR), la meticolosa attività di verifica svolta dai Carabinieri ha permesso di smascherare l’irregolarità della condotta. Gli immediati accertamenti condotti presso la struttura sanitaria, infatti, hanno confermato che il soggetto non si era mai presentato all’appuntamento fissato per le ore 15:00, trasformando di fatto il permesso ricevuto in un arbitrario allontanamento dal domicilio fuori dai limiti consentiti.



L’attività dell’Arma sottolinea l’importanza cruciale di un monitoraggio costante e non meramente formale dei soggetti sottoposti a misure, garantendo che le prescrizioni giudiziarie vengano rispettate rigorosamente a tutela della sicurezza pubblica. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato ricondotto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Crotone, la quale ha successivamente convalidato l’arresto. Si precisa che il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio della presunzione di non colpevolezza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

