Si sono concluse sabato 21 febbraio, sui campi del Tiro a Volo di Conselice, le qualificazioni del Campionato Invernale Interforze 2026 organizzato dalla FITAV – Federazione Italiana Tiro a Volo. Una giornata di grande sport e competizione che ha visto protagonista il Gruppo Sportivo della Marina Militare, capace di conquistare il gradino più alto del podio nella classifica a squadre.

Tra i protagonisti spicca Francesco Renda, che insieme ai compagni di squadra ha contribuito in maniera determinante al prestigioso risultato, confermando l’eccellente preparazione tecnica e la solidità del gruppo guidato dal carismatico Ferdinando Rossi. Una prova di carattere, concentrazione e spirito di squadra che ha permesso alla formazione della Marina Militare Italiana di imporsi sulle altre compagini in gara.

Fondamentale anche il sostegno ricevuto dagli sponsor e dalle realtà che credono nello sport e nei giovani talenti. Un sentito ringraziamento va a Francesco Spataro, amministratore del Gruppo Spataro, per aver sponsorizzato Francesco Pio, e alla Libera Caccia di Rimini, nella persona dell’avvocato Chiara Canaletti, per la grande ospitalità dimostrata.

Un plauso speciale è stato rivolto inoltre alla FITAV, nella persona del presidente Luciano Rossi, e al comandante Domenico Lufrano, che con dedizione e passione continuano a investire tempo ed energie nella crescita di questi giovani atleti, contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione del tiro a volo in ambito interforze.

La vittoria ottenuta rappresenta non solo un importante traguardo sportivo, ma anche un segnale forte della qualità e della determinazione di un gruppo che guarda con ambizione ai prossimi appuntamenti del campionato.

Auguri e complimenti a tutti i protagonisti di questa splendida impresa sportiva! 🎯