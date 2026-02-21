Un gesto concreto di solidarietà a favore dei più piccoli. Nell’ambito dell’anno sociale 2024/2025 e in occasione del XXX Premio We Build, la Divisione 12 Calabria Magna Grecia del Kiwanis Distretto Italia San Marino, ha donato due lettini pediatrici al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio.

L’iniziativa, fortemente voluta dal luogotenente dell’anno sociale 2024/2025 Maria Otranto, è nata dalla consapevolezza di un bisogno concreto della struttura ospedaliera crotonese. I club della Divisione si sono attivati con spirito di servizio, provvedendo direttamente all’acquisto grazie anche al prezioso supporto di un donatore che ha scelto di sostenere il progetto.

«Ho voluto fortemente questa iniziativa – ha dichiarato Maria Otranto – perché credo che il nostro servizio debba tradursi in azioni tangibili a favore della comunità, soprattutto quando si tratta di bambini». Fondamentale è stata la condivisione e il sostegno di tutti i componenti del direttivo dell’anno sociale 2024/2025, che hanno accolto con entusiasmo la proposta.

La consegna simbolica dei lettini si è svolta oggi presso il reparto di Pediatria, alla presenza delle autorità kiwaniane e sanitarie. Hanno partecipato, tra gli altri, il luogotenente 2025/2026 Antonio Amodeo, il governatore distrettuale Basilio Valente, il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone Antonello Graziano, la primaria del reparto Stefania Zampogna e il direttore sanitario Cosentini.

Presenti anche alcuni officer dello scorso anno sociale: i presidenti Ines Adornetti, Paolo Trotta, Pasqualina Servelli e Roberto Falvo, il kiar Sergio Romeo, il cerimoniere Giuseppe Fiordiliso e numerosi soci kiwaniani della Divisione.

A rendere ancora più speciale il momento, la consegna di un cesto di caramelle destinato ai bambini ricoverati, piccolo segno di vicinanza e affetto che ha regalato sorrisi e leggerezza in un contesto delicato.

Il Kiwanis, organizzazione di servizio presente a livello mondiale, fonda la propria missione sulla tutela dell’infanzia e sul miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e delle comunità in cui opera. Attraverso progetti concreti, iniziative solidali e collaborazioni con le istituzioni, i soci si impegnano ogni giorno per “servire i bambini del mondo”, trasformando i valori di amicizia, solidarietà e responsabilità civica in azioni reali.

Con questa donazione, il Kiwanis conferma il proprio impegno a sostegno dell’infanzia e del territorio, dimostrando come la collaborazione tra associazionismo e istituzioni possa tradursi in risultati concreti per il bene comune.

