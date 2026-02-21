Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

nr. 574 persone identificate, di cui 152 con precedenti

nr. 312 veicoli controllati

nr. 26 posti di controllo

nr. 47 controlli domiciliari

nr. 1 persona denunciata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

nr. 3 persone segnalate al Sig. Prefetto per possesso di sostanza stupefacente per uso personale

nr. 3 infrazioni al Codice della Strada

44,35 grammi di sostanza stupefacente sequestrata

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 26 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone.

Il personale della Squadra Mobile ha segnalato al Sig. Prefetto nr. 2 soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 10,27 grammi di hashish, e ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, poiché l’uomo in seguito a perquisizione personale veniva trovato in possesso di diversi involucri contenenti hashish dal peso di 31,58 grammi.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 17 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari. Contestualmente, personale della Questura ha identificato nr. 27 persone, di cui nr. 5 con precedenti, e ha controllato nr. 18 veicoli.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 15 persone, di cui nr. 3 risultate positive in banca dati SDI, e ha controllato nr. 15 veicoli elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada, con contestuale ritiro di una patente di guida.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 70 persone, di cui nr. 15 positivi, e ha controllato nr. 46 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone nel corso dei quali hanno identificato nr. 155 persone, di cui nr. 35 con precedenti, e hanno controllato nr. 83 veicoli.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 1 soggetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 2,50 grammi di hashish. Contestualmente, hanno identificato nr. 264 persone, di cui nr. 68 con precedenti, hanno controllato nr. 150 veicoli, elevando nr. 2 sanzioni al Codice della Strada, e hanno effettuato nr. 21 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

