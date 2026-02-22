20ª giornata: Crotone-Salernitana 1-0
CROTONE: Grimaldi; D’Oppido, Valenza, Bianchi, Adamo, Pierangeli, Goure, Troiano, Sinopoli (35’st Fiore), Terrasi (44’st Gonnella), Cosentino (44’st Casile). All. Corrado
SALERNITANA: Guacci; De Amicis, Russo, Trevisone, Della Rocca (45’st Natale), Barzagli, Ferrarese (1’st Paolino), Coppola, Barba (26’st Leotta), Nicolosi, Belfiore (7’st Capasso). All. Stendardo
Arbitro: Molinaro
Rete: 3’st Cosentino
Ammonito: Bianchi (C)
Espulso: Fiore (C) al 45’st
