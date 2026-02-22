TABELLINO
Crotone-Foggia 3-1
CROTONE: Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (24’st Meli), Vinicius (37’st Calvano), Sandri (42’st Bruno); Piovanello (37’st Energe), Musso (24’st Gomez), Zunno. A disp.: Martino, Paciotti, Armini, Veltri, Guerra, Maggio, Russo, Vrenna. All. Longo
FOGGIA: Perucchini; Staver (15’st Valietti), Brosco, Rizzo (15’st Dimarco), Giron; Romeo, Petermann (1’st Biasiol), Garofalo; Liguori (37’st Bevilacqua), Tommasini, Cangiano (1’st Castorri). A disp. : Magro, Borbei , Minelli, Oliva, Nocerino, Menegazzo, Pazienza, D’Amico. All. Pazienza
ARBITRO: Burlando di Genova
MARCATORI: 5’pt Romeo(F), 5’st Piovanello (C), 7’st Musso (C), 36’st Gomez (C) su rigore
AMMONITI: Garofalo (F), Petermann (F), Liguori (F), Dimarco (F)
Clicca qui per il riassunto della gara: https://www.fccrotone.it/match/crotone-vs-foggia-5/
