CRUCOLI (KR) – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di contrasto ai traffici illeciti lungo le principali arterie stradali della provincia, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina (KR) hanno tratto in arresto, nella serata del 20 febbraio scorso, un uomo, imprenditore cariatese di 35 anni, colto in flagranza di reato nel comune di Crucoli, frazione Torretta. L’operazione si è sviluppata lungo la Statale 106, dove i militari, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt a una Volkswagen Golf nera che procedeva in direzione Taranto. Durante le fasi di identificazione e verifica dei documenti, l’atteggiamento palesemente nervoso e insofferente del conducente ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento con una perquisizione personale e veicolare, condotta ai sensi della normativa antidroga. L’intuizione dei militari ha trovato riscontro nel rinvenimento di una busta contenente circa 106 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ancora in forma solida e non suddivisa in dosi, prontamente sottoposta a sequestro penale. Tale risultato operativo evidenzia l’importanza strategica dei controlli su strada, strumento fondamentale non solo per la sicurezza viaria ma anche per il monitoraggio dei flussi criminali e il contrasto efficace allo spaccio di stupefacenti sul territorio. Per il trentacinquenne, quindi, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Crotone a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, in attesa della convalidadell’arresto. Si precisa, ad ogni modo, che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto del principio della presunzione di non colpevolezza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.