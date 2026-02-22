CIRÒ MARINA – Si è svolta nel pomeriggio del 19 febbraio 2026, presso il McDonald’s di Cirò Marina, l’iniziativa promossa dal Comune di Cirò Marina – Area Servizi alla Persona nell’ambito del Programma ministeriale P.I.P.P.I., dedicata alle famiglie seguite dai Servizi Sociali comunali.

L’attività ha coinvolto 15 bambini e 8 genitori, accompagnati dagli operatori dell’équipe multidisciplinare, offrendo un momento di condivisione e socializzazione attraverso la partecipazione ad attività educative e ludico-ricreative e la condivisione di un pasto in un contesto informale e accogliente.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di relazione e rafforzamento del legame genitore-figlio, permettendo alle famiglie di vivere un’esperienza positiva di tempo trascorso insieme, spesso difficile da sperimentare nella quotidianità di situazioni di fragilità sociale.

Il Programma P.I.P.P.I., finalizzato al sostegno della genitorialità e alla prevenzione delle situazioni di vulnerabilità, conferma così il proprio valore come strumento di accompagnamento e inclusione, capace di creare sinergie tra istituzioni pubbliche e realtà del territorio.

Fondamentale, in questo senso, la disponibilità del McDonald’s di Cirò Marina, che ha ospitato l’iniziativa contribuendo alla riuscita dell’evento e rafforzando il legame tra comunità, servizi e famiglie.

Un pomeriggio semplice ma significativo, che ha messo al centro i bambini, le relazioni e il valore della comunità.