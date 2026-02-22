Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in località Sant’Anna, nel territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto. Poco prima delle ore 13:00, i Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando di Crotone sono intervenuti a seguito di un sinistro che ha coinvolto tre autovetture.

L’impatto ha richiesto un tempestivo intervento dei soccorritori, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dall’incidente, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti.

Il bilancio è di diversi feriti. Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure: una di loro è stata trasferita mediante elisoccorso, mentre gli altri coinvolti hanno riportato ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e hanno gestito la viabilità durante tutte le operazioni di soccorso, garantendo la sicurezza lungo il tratto interessato.