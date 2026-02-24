Conclusa al PalaPellicone di Ostia la giornata dei Campionati Italiani U17 di lotta, dedicata alla lotta libera maschile e femminile. Oltre 260 gli atleti scesi sulle materassine per contendersi i venti titoli tricolori in palio. Sabato un po’ amaro per i due crotonesi Enrico Megna e Pietro Franco che rientrano a casa dopo aver sostenuto gli incontri della finale nazionale della categoria -60kg del campionato italiano U17, una classe in cui hanno dovuto cedere il passo nelle fasi eliminatorie. Malgrado tutto, i loro incontri sono stati combattuti e misurati tanto da far ben sperare per il prossimo futuro. Per la cronaca Megna si è trovato difronte Antonio Aversente (Campania) una giovane promessa che purtroppo dopo averlo battuto ha poi perso per l’accesso ai quarti contro il conterraneo Esposito Patrizio togliendogli la possibilità di un ricupero. Diversa nei numeri ma uguale nella forma quella di Franco che nella sua poule ha trovato lo scoglio rappresentato dall’atleta Musicco Ilario (Puglia) che viene fermato in semifinale ed in seguito ricuperato vincerà poi il bronzo. Nella classifica per società della libera maschile il primo posto è andato all’Artagon Foggia mentre nel settore femminile, vittoria per il Lotta Club Rovereto .

Di seguito i nuovi campioni e le nuove campionesse italiane U17:

Lotta libera maschile

45 kg – Gabriele Marangia (Thunder)

48 kg – Marco Marrella (Fiamme Oro Termini Imerese)

51 kg – Daniel Rosca (Lotta Seggiano)

55 kg – Elio Meloni (Lottatori Livornesi)

60 kg – Stefano Garcia Valdes (All Round Sport)

65 kg – Emanuele Gubbiotti (P.G. Shodokan)

71 kg – Edoardo Santoro (Mandraccio Roma)

80 kg – Gabriele Micheli (Nike Guidonia)

92 kg – Michael Baggiani (Lottatori Livornesi)

110 kg – Biagio Piserchia (Artagon Foggia)

Lotta libera femminile

40 kg – Anna Stella Falco (VG Sport)

43 kg – Rachele Lo Bello (Lotta Club Rovereto)

46 kg – Michelle Cecca (Team Made)

49 kg – Maria Antonietta Caldiero (Wrestling Scordia)

53 kg – Rebecca Mangano (Athlon Judo)

57 kg – Sara Servedio (Angiulli Bari)

61 kg – Matilde D’Addario (Lottatori Livornesi)

65 kg – Barbara Devoti (Villanova Tibur Coni)

69 kg – Gaia Pia Fortunato (Athlon Judo)

73 kg – Giulia Carri (Lotta Club Rovereto)

Sicuramente una grande esperienza in più – ha detto l’Allenatore Andrea Esposito – considerando la loro più giovane età in questo contesto, i nostri atleti possono tranquillamente parlare di aver fatto una gran bella esperienza. Ora è il momento – continua il Presidente Migliarese – di pensare alla loro propria reale classe di appartenenza che, sono certo, potrà vederli protagonisti nella finale nazionale del Campionato Italiano U15 previsto, come sempre, al Centro Olimpico federale di Ostia a fine marzo.