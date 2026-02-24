Nel solco della tradizione, lo scorso 2 dicembre 2025, è stata firmata la Convenzione per la realizzazione di percorsi Formazione Scuola Lavoro (FSL) tra la Capitaneria di Porto di Crotone e l’Istituto Nautico, oggi parte integrante del Polo Tecnologico Donegani-Ciliberto.

L’atto che conferma, rinnova e consolida la sinergia tra il mondo della scuola ed il Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera e caratterizza da anni le comuni attività delle due istituzioni, è stato sottoscritto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Laura LAURENDI per il Polo Tecnologico Donegani-Ciliberto ed il C.V. (CP) Domenico MORELLO per la Capitaneria di Porto di Crotone.



Già dai primi giorni di gennaio, sulla base della convenzione, si sono tenuti degli incontri che hanno visto coinvolta anche la Marina Militare Comando Sud di Taranto con un primo appuntamento tenutosi il 9 gennaio con la Scuola Marescialli di Taranto che ha delegato l’allieva Maresciallo Carlotta Tiano, ex-studentessa del Nautico Ciliberto, a presentare le possibilità offerte dalla Marina Militare e dal Corpo delle Capitanerie di Porto.

Su proposta del Com.te Domenico Morello, sempre vicino all’Istituto Nautico, lo scorso 13 febbraio si è svolto un ulteriore ed interessante incontro con il Com.te Fabio Dal Cin del Comando Marina Sud di Taranto che ha coinvolto i ragazzi delle cinque classi quinte di tutti gli indirizzi del Ciliberto sulle prospettive di carriera nei diversi corpi della Marina Militare.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nei prossimi mesi di marzo e aprile si svolgeranno le attività di FSL (Formazione Scuola Lavoro) che vedranno coinvolte le classi terze del Ciliberto in una serie di incontri improntati alla divulgazione della sicurezza sul lavoro con specifici richiami alla sicurezza del lavoro marittimo. Il contributo fornito dalla Capitaneria di Porto di Crotone si declina anche attraverso una collaborazione continua per la realizzazione di incontri di approfondimento e con azioni mirate all’iscrizione nel Registro della Gente di Mare, per le ragazze e i ragazzi, che intendono intraprendere la carriera di Ufficiali di macchina e di Navigazione, a bordo di navi mercantili di tutto il mondo.