Prende il via il 24 febbraio la Carovana per una Calabria aperta e solidale, un percorso di incontri, iniziative pubbliche, momenti di riflessione e commemorazione che attraverserà Crotone, Cutro, Riace, Caulonia e Reggio Calabria fino al 28 febbraio. Un viaggio collettivo che unisce associazioni, familiari delle vittime, attivisti, giuristi e cittadini per tenere viva la memoria delle vittime delle rotte migratorie e rilanciare il tema dei diritti, dell’accoglienza e della solidarietà.

Le iniziative, in programma dal 24 al 26 febbraio tra Crotone e Cutro, si inseriscono nel quadro delle attività della Rete 26 Febbraio, nel segno dello slogan “Verso Cutro per rompere il silenzio”.

La Carovana si apre lunedì 24 febbraio a Crotone con una conferenza stampa dei familiari delle vittime, dei sopravvissuti e delle associazioni davanti al Tribunale, seguita da un presidio organizzato da Carovane Migranti che proseguirà per tutto il pomeriggio.

Martedì 25 febbraio la giornata si apre con un momento sportivo e simbolico al campo di Tufolo, dove è prevista una partita di calcio “friendly match” promossa da ResQ. Nel pomeriggio, presso Mara Vinarte in Piazza dell’Immacolata, si terrà un incontro dedicato alle stragi nel Mediterraneo e lungo le rotte di terra, con testimonianze dei familiari delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, interventi di associazioni e legali impegnati nella tutela dei diritti dei sopravvissuti e delle famiglie.

La giornata si concluderà al Cinema Teatro Apollo con la proiezione del docufilm “Cutro, 94… and more”, dedicato alla tragedia e alle sue conseguenze.

Mercoledì 26 febbraio il momento più intenso sarà la veglia commemorativa all’alba a Steccato di Cutro, con raduno dei partecipanti in Piazza Nettuno a Crotone nelle prime ore del mattino. Un gesto collettivo per ricordare le vittime e ribadire la richiesta di verità e giustizia.

In tarda mattinata si terrà una conferenza stampa al Municipio di Crotone con le testimonianze dei familiari rientrati dalla veglia e del giornalista Giuseppe Pipita, autore della mostra fotografica “I sogni attraverso il mare”. Nel pomeriggio, ancora a Crotone, nuovi incontri e dibattiti affronteranno i temi del migranticidio, delle guerre e della disinformazione, con interventi di organizzazioni nazionali e internazionali impegnate nel soccorso e nella tutela dei diritti umani.

La stessa giornata vedrà anche la proiezione del docufilm a Cutro e la presentazione del libro “Un viaggio verso Cutro” di Daniela De Marco alla Casa della Cultura di Crotone.

Il 27 febbraio la Carovana farà tappa a Riace per un incontro con il sindaco ed europarlamentare Mimmo Lucano, simbolo di un modello di accoglienza inclusiva, per poi proseguire a Caulonia con un dibattito pubblico su migrazioni, diritti e conflitti internazionali.

Il 28 febbraio il percorso si concluderà a Reggio Calabria con una visita al cimitero di Armo e al Museo diocesano delle migrazioni e, nel pomeriggio, con un incontro pubblico a Gallico sul tema del silenzio e delle responsabilità legate ai migranticidi.

Ad accompagnare l’intero viaggio sarà l’iniziativa dei “Lenzuoli della memoria migrante”, pagine simboliche di un racconto collettivo iniziato nel 2020 per dare un nome e una storia alle persone morte lungo le rotte migratorie. Intorno al lenzuolo dedicato alle vittime di Cutro si ritroveranno ricamatrici e cittadini, in un gesto condiviso di memoria e partecipazione.

La Carovana rappresenta così un percorso civile e culturale che, partendo dalla tragedia di Cutro, punta a costruire una Calabria più aperta, solidale e consapevole, capace di trasformare il ricordo in impegno concreto e il dolore in richiesta di giustizia e diritti.