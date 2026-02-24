[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Innovazione tecnologica, coesione territoriale e futuro delle zone interne: sono questi i pilastri dell’incontro pubblico che si terrà il prossimo 3 marzo presso il Teatro Comunale di Cerenzia. Un appuntamento cruciale per il territorio, che vedrà la presentazione ufficiale del progetto “Community Smart” e lo svolgimento dell’Assemblea dei Sindaci dell’area SNAI. Il progetto nasce dalla sinergia tra il GAL Sila e il GAL Kroton, con il prezioso supporto tecnico dei progettisti che hanno curato l’iniziativa in stretta collaborazione con il Comune di Santa Severina, ente capofila.



“Community Smart” punta a trasformare i piccoli centri in nodi di una rete intelligente, migliorando i servizi ai cittadini e la gestione delle risorse locali attraverso soluzioni digitali e sostenibili. Oltre alla presentazione tecnica, la giornata rappresenterà un momento di confronto politico e amministrativo di alto livello. L’Assemblea dei Sindaci si riunirà per fare il punto sulla Strategia dell’Area Interna Sila e Presila Crotonese e Cosentina. L’obiettivo è analizzare lo stato di avanzamento dei programmi e definire le prossime tappe per contrastare lo spopolamento e potenziare le infrastrutture materiali e immateriali del comprensorio. In un’ottica di massima trasparenza e partecipazione democratica, l’incontro è aperto a tutti i cittadini, agli operatori economici e alle associazioni del territorio.