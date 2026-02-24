L’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri si prepara a vivere un momento di profonda spiritualità e condivisione. Lunedì 2 marzo, alle ore 8:30, presso il plesso Alfieri, giungerà la Reliquia della Terra del Transito di San Francesco d’Assisi.



La sacra reliquia sarà accolta dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Concetta Masi, dal sindaco, Vincenzo Voce e dall’Assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Nicola Corigliano, alla presenza della comunità scolastica. Nel corso dell’iniziativa è prevista la testimonianza dei Frati Francescani di Calabria, che offriranno agli studenti e ai presenti un momento di riflessione sulla figura e sull’eredità spirituale del Santo di Assisi.



Seguirà un momento musicale dedicato alla vita di San Francesco, eseguito dal vivo dai professori di strumento dell’Istituto, e il messaggio ecumenico per la pace, affidato ai ragazzi della scuola, protagonisti attivi di un percorso educativo fondato sui valori della fraternità e del dialogo.



Il pellegrinaggio della teca, insieme al reliquiario contenente un frammento del cordone del saio di San Francesco, è partito lo scorso 14 febbraio dal Santuario del Beato Umile di Bisignano e in questi giorni sta toccando diverse comunità, tra cui anche la nostra città.



«San Francesco d’Assisi, figura emblematica e internazionale, capace di parlare al cuore di ogni persona, al di là delle culture, delle nazionalità e delle appartenenze – ha dichiarato la Dirigente Scolastica – con il suo messaggio universale di pace, fraternità e rispetto per il creato, continua ancora oggi a indicarci una via di dialogo e di autentica umanità, richiamando ciascuno di noi allo spirito del “Fratelli tutti”, fondato sull’incontro e sulla solidarietà. Sarà un’occasione preziosa di riflessione e condivisione, alla presenza dei Frati Francescani. Questo evento, vissuto con spirito di comunità, potrà rappresentare un’esperienza significativa anche per il nostro impegno educativo quotidiano».



L’incontro si inserisce nel percorso formativo dell’Istituto, che promuove costantemente iniziative volte a educare le giovani generazioni ai valori della pace, del rispetto e della cittadinanza attiva.

