Cittadini e istituzioni insieme per costruire il futuro delle frazioni: l’incontro svoltosi nei giorni scorsi nella Frazione Foresta, tra residenti, Amministrazione comunale e Direzione lavori, rappresenta un importante esempio di cittadinanza attiva e partecipazione democratica al servizio dell’intera comunità di Petilia Policastro.

In uno spirito di collaborazione e di piena condivisione, il confronto ha permesso di fare il punto sui lavori in corso e su quelli programmati nella frazione di Petilia Policastro, con uno sguardo che abbraccia non solo la realtà locale ma lo sviluppo complessivo del territorio comunale.

In particolare, sono stati illustrati gli interventi di sostituzione delle luci con nuovi impianti a Led già installati nella frazione e quelli previsti nei tratti ancora privi di pubblica illuminazione, che saranno serviti nei prossimi mesi, migliorando sicurezza e qualità della vita dei cittadini.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai lavori per la realizzazione dei marciapiedi e alla contestuale sostituzione dei pali insistenti lungo il tracciato: un’opera attesa da decenni, che collegherà il rifornimento di benzina all’area commerciale antistante il campo sportivo dove è situato l’attuale Md, garantendo maggiore fruibilità e sicurezza pedonale.

Un intervento spesso promesso in passato, senza che fossero mai reperite le risorse o avviato il cantiere, che l’attuale Amministrazione sta invece concretamente realizzando grazie all’inserimento dell’opera all’interno del finanziamento del Cis “Calabria-Svelare Bellezza”, ottenuto nel giugno 2022.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il clima costruttivo dell’incontro e sottolinea come il coinvolgimento della Frazione Foresta sia parte integrante di una visione che mette al centro tutte le frazioni e Petilia Policastro nel suo complesso.

Il dialogo costante con i cittadini, l’ascolto delle esigenze locali e la condivisione dei progetti rappresentano strumenti fondamentali per rendere migliore la terra in cui viviamo.

Il Comune ringrazia tutti i partecipanti per l’impegno, la presenza e la passione dimostrata per il bene comune, confermando la volontà di proseguire su questa strada di collaborazione, affinché gli interventi programmati possano tradursi in opportunità concrete di crescita e sviluppo per l’intera comunità petilina.