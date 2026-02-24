A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale dell’accordo tra il Comune e la Federazione Italiana Nuoto (FIN) per la gestione della piscina comunale olimpionica di via Giovanni Paolo II, si apre ufficialmente una nuova fase per uno degli impianti sportivi più importanti della città.

Con il via libera dell’assise consiliare si entra ora nella fase operativa: la firma dell’accordo è prevista nei prossimi giorni e segnerà l’avvio concreto del nuovo corso gestionale.

Secondo il cronoprogramma condiviso, questa mattina nell’incontro che si è tenuto nella Casa Comunale, l’impianto potrà riaprire, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, entro la metà del mese di marzo.

All’incontro hanno preso parte, per il Comune, il sindaco Voce, il vicesindaco Cretella, gli assessori Bossi e Scandale e i dirigenti Marano e Gangemi.

Per la FIN erano presenti il presidente del comitato regionale FIN Alfredo Porcaro e il dirigente FIN Impianti Sportivi Fabio Conti.

Il confronto si è svolto in un clima di piena collaborazione istituzionale, con l’obiettivo condiviso di restituire centralità e piena funzionalità alla piscina olimpionica, struttura strategica non solo per l’attività sportiva agonistica ma anche per la promozione dello sport di base, l’inclusione sociale e la formazione dei giovani.

Che le prospettive per il futuro dell’impianto stiano cambiando è apparso evidente sin da subito.

La presenza della FIN rappresenta una garanzia sotto il profilo tecnico, organizzativo e gestionale e lascia intravedere la possibilità di inserire la piscina cittadina in circuiti federali di rilievo nazionale, ospitando manifestazioni, raduni e appuntamenti ufficiali.

La presenza di Fabio Conti, già commissario tecnico del Setterosa alle Olimpiadi di Londra 2012 e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, dove le atlete azzurre conquistarono la medaglia d’argento, è la testimonianza dell’attenzione della Federazione verso il potenziale dell’impianto e la crescita del movimento natatorio sul territorio.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il percorso intrapreso, frutto di un lavoro attento e condiviso che mira a garantire stabilità gestionale, qualità dei servizi, sostenibilità economica e valorizzazione della struttura.

“Questo accordo – ha dichiarato il sindaco Voce – rappresenta un passaggio storico per la nostra città. Restituiamo alla comunità un impianto strategico, con una gestione qualificata e una prospettiva di rilancio concreto. L’obiettivo è riaprire la piscina entro metà marzo, offrendo ad atleti, famiglie e giovani un punto di riferimento moderno, efficiente e capace di attrarre eventi di livello nazionale. Lo sport è un investimento sul futuro e sulla coesione sociale del nostro territorio”.

L’obiettivo è quello di trasformare la piscina olimpionica di via Giovanni Paolo II in un punto di riferimento stabile per atleti, famiglie e associazioni sportive, contribuendo al rilancio complessivo dell’offerta sportiva cittadina.

Con la prossima firma dell’accordo si compirà un passaggio decisivo verso una gestione improntata a professionalità, programmazione e visione di lungo periodo, nella consapevolezza che lo sport rappresenta un investimento strategico per il benessere della comunità e per la crescita del territorio.

Il presidente Porcaro ha dichiarato al termine dell’incontro: “siamo soddisfatti per l’istituzione di un centro federale, il primo in Calabria. Tutto questo grazie all’impegno dei vertici federali e naturalmente dell’Amministrazione comunale. Sono certo che questo impianto contribuirà alla crescita del movimento sportivo calabrese”.