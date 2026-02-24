Ancora un grave incidente lungo la Strada Statale 106, teatro purtroppo dell’ennesimo scontro che riaccende l’allarme sulla pericolosità dell’arteria jonica.

A darne notizia è l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che segnala un incidente avvenuto pochi minuti fa nel territorio di Cariati (CS), lungo la Strada Statale 106 Jonica.

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto due autovetture per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori. L’impatto ha provocato il ferimento di alcune persone, rendendo necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118, giunti sul posto per prestare le prime cure ai coinvolti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Considerata la situazione, è stato attivato anche l’elisoccorso, in arrivo nell’area per consentire il rapido trasferimento dei feriti verso strutture ospedaliere adeguatamente attrezzate.

Il tratto interessato della Statale 106 sta registrando rallentamenti e disagi alla circolazione, mentre proseguono le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. Le condizioni delle persone coinvolte sono attualmente in fase di valutazione da parte del personale sanitario.

Fonte: Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 (bastavittime106).