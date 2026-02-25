Rivolgiamo un appello pubblico alla Segreteria nazionale PD, Elly Schlein, e a quello regionale calabrese, Nicola Irto, affinché venga aperto immediatamente un percorso politico chiaro e definito che consenta la nostra adesione piena, formale e operativa al progetto del campo largo a Crotone. Il 24 e 25 maggio 2026 i cittadini di Crotone saranno chiamati alle urne e la scadenza per la presentazione delle liste è ormai imminente.

Non possiamo permetterci di disperdere il patrimonio di idee e relazioni costruito con fatica e dedizione negli ultimi anni, sia all’interno del PD Crotone che nell’intero alveo del centro-sinistra cittadino. Quel percorso, che aveva già tracciato una rotta condivisa con le altre forze politiche, è stato purtroppo interrotto senza che fosse mai prospettata un’alternativa concreta. Abbiamo il dovere morale e politico di riprendere quel progetto esattamente da dove è stato lasciato, per non disperdere le energie e le competenze maturate e per garantire alla città una proposta solida e già radicata nel territorio.

Per questo chiediamo con determinazione la nomina urgente di un coordinamento politico a livello cittadina – o di un coordinatore riconosciuto – che garantisca una sede stabile di confronto e decisione. Senza una guida autorevole e inclusiva, il rischio è quello di ritardi e scelte non condivise che finirebbero per indebolire l’intera coalizione.

È indispensabile avviare per tempo una costruzione seria e strutturata del percorso: dalla definizione del programma all’organizzazione della campagna elettorale, fino all’allestimento delle liste e all’individuazione della persona che dovrà rappresentare la coalizione. Tale scelta dovrà nascere da un confronto reale e paritario tra le forze politiche coinvolte, tenendo conto in modo trasparente del risultato delle elezioni regionali quale parametro oggettivo del consenso e del radicamento territoriale.

Riteniamo che forze come Demos, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra rappresentino interlocutori politici radicati e strutturati con cui costruire un’alleanza solida e credibile. Allo stesso tempo, il campo largo deve sapersi aprire con convinzione ai movimenti civici, alle realtà territoriali e alle energie sociali che condividono il Manifesto del novembre 2024 e intendono contribuire a un progetto di cambiamento.

L’unità non si proclama: si costruisce con metodo, equilibrio e riconoscimento del peso politico di ciascuno. Noi siamo pronti a fare la nostra parte in un percorso trasparente, inclusivo e proporzionato al consenso espresso dagli elettori. Chiediamo che si creino subito le condizioni politiche per avviare questo lavoro comune, senza ulteriori rinvii.

Annagiulia Caiazza Segretaria dimissionaria Circolo PD Crotone

Anna Melillo Presidente dimissionaria Circolo PD Crotone

Francesco Carolei Responsabile Democrazia Europa Società Crotone