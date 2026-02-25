[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Giovedì 26 febbraio alle 17:30 presso la Casa della Cultura di Crotone si terrà la presentazione del libro ‘Un viaggio’ (Le Pecore Nere Editorial) di Daniela De Marco con illustrazioni di Tiziana Tosi. Nel corso dell’evento, moderato da Francesco Vignis, saranno esposte alcune tavole contenute nel libro. L’opera è “frutto di sentimenti forti e contrastanti: il dolore per la perdita fisica e umana, la rabbia per aver permesso ancora una volta che accadesse e per l’amara certezza che accade e accadrà ancora, la speranza che i cuori puri delle nuove generazioni possano restituire dignità ad ogni essere umano, umanità all’umanità”. Il volume è patrocinato da ResQ e dalla Rete 26 febbraio, che hanno curato rispettivamente la prefazione e la postfazione al volume. Una parte del prezzo di copertina verrà devoluta a ResQ. Interverranno: Daniela De Marco, Tiziana Tosi e Maria Pia Iannuzzi (Le pecore Nere).

Venerdì 27 febbraio alle ore 9:30 nella sala consiliare ‘Falcone e Borsellino’ del Comune di Crotone avrà luogo la premiazione del concorso ‘Sguardi e Voci di Pace’. Nel corso della cerimonia, presentata da Antonella Marazziti, saranno consegnate le targhe ai primi classificati delle quattro sezioni del premio (Fotografia, Video, Poesia e Racconto Breve) e le pergamene ai secondi e terzi classificati. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione di Manuelita Scigliano, Presidente Sabir, interverranno: Gabriella Cantafio, giornalista e giurata della Sezione Breve; Daniel Cundari, poeta e giurato della sezione Poesia; Francesco Malavolta, fotoreporter e giurato della Sezione Fotografia; Antonio Martino, regista e giurato della Sezione Video. Saranno presenti in video collegamento anche: Daniele Bonistalli, giornalista e giurato della Sezione Video; Giorgio Brizio, scrittore e giurato della Sezione Racconto Breve; Angela Caccia, poetessa e giurata della sezione Poesia; Omar El Qattaa, fotoreporter e giurato della sezione Fotografia; Valeria Ferraro, fotoreporter e giurata della Sezione Fotografia; Maysoon Majidi, regista e giurata della sezione Video; Chiara Miscali, scrittrice e giurata della Sezione Racconto Breve. La lettura delle poesie e dei racconti vincitori è a cura di Eleonora Stellatelli. Mostra delle opere fotografiche in concorso visitabile durante la cerimonia.Venerdì 27 febbraio alle ore 15:00 nell’Aula Magna del Liceo Classico Pitagora di Crotone si svolgerà il corso di formazione “Tre anni dopo il naufragio di Cutro: memoria, responsabilità e ruolo dell’informazione”, organizzato dall’Associazione Carta di Roma in collaborazione con Sabir e l’Ordine Regionale dei Giornalisti della Calabria. Dopo i saluti diGiuseppe Soluri, Presidente Ordine Regionale dei Giornalisti della Calabria, e Manuelita Scigliano, Presidente Sabir, interverranno: Angela Caponnetto (Giornalista RaiNews24), Francesco Malavolta (Fotoreporter), Rahel Saya (giornalista afghana), Luciano Scalettari (Presidente ResQ), Lidia Vicchio (Avvocata e socia ASGI). Modera Paola Barretta (giornalista Carta di Roma). L’evento è gratuito e consentirà ai giornalisti di acquisire 5 crediti formativi. Iscrizioni per i giornalisti su www.formazionegiornalisti.it