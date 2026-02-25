Dopo le intense ondate di maltempo che hanno interessato la Calabria nelle ultime settimane, la strada provinciale SP40, importante arteria di collegamento tra il territorio di Mesoraca e la provincia di Catanzaro, si presenta oggi in condizioni critiche e sempre più pericolose per automobilisti e residenti.

Lungo il tratto interessato si sono formate numerose buche profonde e di grandi dimensioni, che rendono la percorrenza difficoltosa e rischiosa. Secondo quanto segnalato da un gruppo consistente di cittadini, la situazione è ormai al limite della sicurezza: molte auto, nel tentativo di evitare i crateri sull’asfalto e scongiurare danni ai veicoli, sono costrette a invadere la corsia opposta, aumentando sensibilmente il pericolo di incidenti stradali.

La SP40 attraversa anche zone abitate e si snoda in prossimità di diverse abitazioni, fattore che accresce ulteriormente i timori per l’incolumità pubblica. “La situazione è diventata insostenibile – fanno sapere alcuni residenti –. Comprendiamo che gli eventi atmosferici abbiano causato danni a molte strade della regione, ma qui il problema si aggrava giorno dopo giorno e rischia di trasformarsi in un’emergenza”.

Le buche, infatti, continuano ad aumentare sia in numero che in profondità, rendendo sempre più concreta l’ipotesi di una chiusura parziale o totale della strada, qualora non si intervenga tempestivamente con lavori di manutenzione e messa in sicurezza.

I cittadini chiedono dunque un intervento urgente da parte degli enti competenti affinché venga avviata una verifica tecnica dello stato dell’arteria e si proceda con i necessari lavori di ripristino del manto stradale. La SP40 rappresenta un collegamento strategico per pendolari, lavoratori e studenti e la sua impraticabilità rischia di isolare intere comunità, con pesanti ripercussioni sulla mobilità e sull’economia del territorio.

L’appello è chiaro: servono interventi immediati per garantire sicurezza e transitabilità su una strada che, oggi più che mai, non può essere lasciata in queste condizioni.