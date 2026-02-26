Prevista una manifestazione pubblica ed apolitica in programma per il prossimo lunedì 2 marzo in Piazza della Resistenza, per rivendicare il diritto alla salute e risposte dalle istituzioni.

Crotone, 25/02/2026 – Chiedono chiarezza e maggiore coinvolgimento i genitori degli alunni del plesso linguistico, musicale e socio-economico del Liceo Gravina di Crotone, a distanza di un mese dal flash mob che ha riacceso i riflettori sulle condizioni dell’ex mercato generale, in stato di abbandono da decenni ed in attesa di essere bonificato.

Un degrado che perdura da anni, e che è stato acuìto dalla forte ondata di maltempo causata dal ciclone Harry, che ha causato il crollo di parte del soffitto realizzato interamente in amianto. Situazione estremamente pericolosa non solo per i residenti, ma anche per i giovani studenti che frequentano l’istituto, situato a circa 300 metri di distanza.

Dopo il flash mob si sono susseguite una serie di diffide, e sono stati svolti anche dei controlli straordinari da parte dell’Arpacal. Ma ad oggi, denunciano i genitori, tutto tace, e non è stato ancora fornito alcun riscontro da parte delle istituzioni. Motivo che ha spinto gli stessi ad organizzare una manifestazione pubblica per protestare contro questo silenzio.

L’appuntamento – che si presenta in veste assolutamente apolitica – è in programma per il prossimo lunedì, 2 marzo, presso il Comune di Crotone, a partire alle 8:30. I genitori chiedono di avere risposte certe da parte delle istituzioni, di essere messi al corrente della situazione reale e dei potenziali pericoli per la salute dei loro figli.

E, sopratututto, rispetto da parte delle istituzioni pubbliche, alle quali chiedono di non trincerarsi dietro il silenzio.