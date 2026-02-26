Cirò Marina – Aula gremita e grande partecipazione al convegno “Performance, mentalità vincente, leadership, squadra invincibile nel lavoro e nel mondo dello sport”, svoltosi il 25 febbraio 2026 presso il Centro Servizi “Lince” dell’Associazione Marinai d’Italia di Cirò Marina. Un evento che ha unito formazione, sport e memoria storica, in un luogo simbolico: la sede che ospita il museo dedicato al Torpediniere Lince, affondato nell’agosto del 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione IDEA, in collaborazione con A.N.M.I. Gruppo di Cirò Marina, e patrocinato dalle sigle sindacali SIULM dei Carabinieri e USIF della Guardia di Finanza.

Ad aprire e chiudere i lavori due momenti solenni, l’Inno di Mameli e la preghiera del Marinaio, a sottolineare il forte valore istituzionale e simbolico dell’iniziativa. A fare gli onori di casa il 1° M.llo (r) Vincenzo Baldassarre, presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Il momento di maggiore intensità emotiva è stato l’intervento Leonardo Fuscaldo, presidente dell’Associazione Idea, che ha riportato al centro dell’attenzione la storia del “Lince”, ricostruendo le fasi dell’attacco subito dalla nave e ricordando il sacrificio dei marinai italiani caduti in mare. Un racconto che ha trasformato il convegno in un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva, capace di toccare corde profonde nel pubblico presente.

Attraverso il richiamo al suo volume “Io e la Lince”, Fuscaldo ha sottolineato l’importanza di custodire e trasmettere la storia alle nuove generazioni, affinché il valore del sacrificio e del servizio non venga dimenticato.

Il convegno, articolato in due moduli, ha poi affrontato i temi della mentalità vincente, della leadership e della performance in ambito lavorativo e sportivo, con riferimenti alla Programmazione Neuro-Linguistica e alla Psicologia Positiva. Nel secondo modulo è stato presentato il modello di squadra dei Navy SEALs, adattato ai contesti civili per la costruzione di team resilienti e capaci di operare sotto pressione.

Relatore principale dell’incontro è stato il Mental Coach e preparatore dei portieri dell’ASD Cirò Marina Umberto Bonsante, che ha evidenziato la crescente diffusione del mental coaching anche in Italia, citando esempi di grandi campioni dello sport seguiti da professionisti della performance mentale, tra cui Michael Jordan, Kobe Bryant, Jannik Sinner e Charles Leclerc.

Numerose le presenze istituzionali e associative, tra rappresentanti delle forze dell’ordine, dirigenti sportivi, imprenditori e associazioni del territorio. Un segnale forte di come, anche in una realtà locale, sia possibile creare momenti di confronto che uniscono formazione, sport e memoria storica.

A chiudere i lavori e fare gli onori di casa è stato il 1° M.llo (r) Vincenzo Baldassarre, che ha ringraziato relatori e partecipanti per la riuscita dell’iniziativa invitando tutti i presenti al ricco buffet offerto dall’ASD città di Cirò Marina.

Il convegno si è così chiuso con un messaggio chiaro: la costruzione della “mentalità vincente” passa anche dalla consapevolezza delle proprie radici e dalla capacità di onorare chi ha sacrificato la vita per il Paese. In questo senso, la storia del Lince non è solo passato, ma lezione viva per il presente.

Servizio fotografico a cura di Francesco Pio Gabriele Vetere