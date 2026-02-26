CROTONE – Il diritto non è un fossile, ma un organismo vivo che deve respirare l’aria del suo tempo. Con questa premessa, il Movimento Forense Crotone annuncia il convegno giuridico dal titolo “L’Intelligenza Artificiale nelle aule di giustizia: stato dell’arte”, che si terrà in modalità webinar il prossimo 2 marzo 2026, dalle ore 14:30.

L’evento, introdotto e moderato dall’Avv. Salvatore Rocca (Presidente CAMMINO Crotone e già Presidente dell’Ordine degli Avvocati), si pone l’obiettivo di squarciare il velo di incertezza che circonda l’IA, esplorandone le potenzialità per i professionisti del diritto e, soprattutto, per il cittadino.

“Siamo di fronte a un bivio storico che non riguarda solo i codici, ma l’essenza stessa della nostra professione e il patto sociale con i cittadini,” esordisce l’Avv. Salvatore Rocca.

L’Intelligenza Artificiale nelle aule di giustizia non è una minaccia cibernetica, è un atto di libertà. Per troppo tempo la Giustizia è stata zavorrata da una burocrazia asfissiante e da tempi d’attesa che feriscono la dignità delle persone.

Oggi, la tecnologia ci offre l’opportunità senza precedenti di restituire il tempo al Diritto.

Per noi Avvocati, l’IA non sostituirà mai l’intuito, la strategia o il calore umano di una difesa appassionata.

Al contrario, ci libera dalle catene dell’analisi meccanica dei dati, permettendoci di tornare a essere i veri ‘architetti della difesa’.

Un avvocato che usa l’IA è un professionista che ha più tempo per ascoltare il proprio assistito, per studiare il caso nel profondo e per elevare la qualità della propria funzione sociale.

Ma è per il Cittadino che questa sfida si fa più nobile.

Una giustizia lenta è, di fatto, una giustizia negata.

L’IA ci permette di prevedere orientamenti, di rendere le decisioni più trasparenti e, soprattutto, di abbattere quel muro di incertezza che troppo spesso spaventa chi chiede tutela. Il cittadino merita una risposta che sia non solo giusta, ma tempestiva.

Non permetteremo che la tecnologia diventi un freddo algoritmo decisionale. Il nostro compito, come Movimento Forense e come avvocatura crotonese, è restare al timone di questa innovazione: vogliamo un’IA che sia etica, antropocentrica e trasparente.

Non vogliamo delegare il giudizio a una macchina, ma vogliamo che la macchina aiuti l’uomo a essere un giudice e un avvocato migliore.

In questo convegno a Crotone, tracciamo una linea nel deserto: l’innovazione non deve spaventarci, deve renderci più forti nel difendere chi non ha voce. Il futuro della legalità passa da qui.”

Un Parterre di Eccellenza

Il convegno vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama giuridico e accademico nazionale:

• Saluti Istituzionali: Avv. Elisa Demma, Avv. Teresa Paladini, Cav. Dott. Leonardo Maria Rocca e Avv. Giuseppina Galea.

• Relatori: Avv. Alessandro Benvegnù, Avv. Maela Coccato (esperti di IA del Movimento Forense), il Ph.D. Roberto Marmo (Università di Pavia), l’Avv. Prof. Fabrizio Sigillò e il Prof. Claudio Sarra (Università di Padova).

Dettagli dell’Evento

• Data: 02 Marzo 2026

• Orario: 14:30 – 18:30

• Piattaforma: Zoom

• Accreditamento: L’evento è accreditato dal CNF con 3 crediti ordinari.

• Iscrizioni: Tramite mail a movimentoforensecrotone@gmail.com.