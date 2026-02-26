Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria l’autore di un furto con strappo commesso ai danni di una donna.

Il responsabile, un soggetto residente in un paese della provincia di Crotone, già noto agli agenti per i precedenti specifici a suo carico, è stato rintracciato grazie al tempestivo intervento delle Volanti.

Nel dettaglio, l’uomo ha individuato la vittima mentre passeggiava nel centro cittadino e con un gesto fulmineo le si è avvicinato strappandole di dosso la borsa, per poi darsi alla fuga tra le vie della città. Importante si è rivelato il contributo di un runner, testimone diretto dell’accaduto, che ha immediatamente inseguito il malvivente, unitamente ad un agente della Polizia Locale presente in zona, nel tentativo di bloccarne la fuga.

Gli equipaggi delle Volanti, giunti tempestivamente sul posto, hanno acquisito le prime informazioni utili, grazie al racconto della vittima, e hanno acquisito un dettagliato identikit del presunto autore del reato. Sulla base degli elementi raccolti, è stata immediatamente diramata una nota di ricerca ed è stata avviata un’intensa e capillare attività di pattugliamento delle arterie cittadine, con la contestuale visione delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, presenti lungo il tragitto interessato dalla fuga.

Le ricerche hanno consentito, in breve tempo, di rintracciare il soggetto mentre si nascondeva, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, tra le autovetture parcheggiate all’interno di un vicolo cieco. L’uomo, prontamente bloccato dagli operatori intervenuti, è stato condotto presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La refurtiva (una borsa e diversi effetti personali) è stata recuperata al contempo poiché il reo se n’è disfatto durante la fuga ed è stata restituita alla legittima proprietaria.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rapida e coordinata conferma la costante attenzione della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini, attraverso un attento controllo del territorio e un monitoraggio continuo dei soggetti che, anche dai centri limitrofi, giungono nel capoluogo con l’intento di porre in essere condotte illecite.