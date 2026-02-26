“Un Giorno all’Improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso” rende omaggio a uno dei più grandi musicisti e cantautori della storia della musica italiana dedicando due appuntamenti a Lucio Dalla con lo spettacolo “Aspettiamo senza avere paura, domani”. Martedì 3 marzo, alle ore 20.30, all’Auditorium “S. Pertini” di Crotone e mercoledì 4 marzo, alle ore 20.30 al Teatro Paolella di Corigliano Rossano, Dario De Luca (voce narrante), Sasà Calabrese e Daniele Moraca (chitarra e voce) guideranno il pubblico in un viaggio tra brani indimenticabili, aneddoti e riflessioni legati alla vita artistica del cantautore bolognese.

“Tutti i testi delle mie canzoni sono sempre piccoli racconti, ipotesi di sceneggiature”, raccontava lo stesso Lucio Dalla. Da qui nasce l’idea dei tre artisti calabresi di unire “la forma canzone con la parola, con l’arte di teatralizzarla, creando uno spettacolo dove le canzoni del genio bolognese arrivano sotto forma di racconto, un racconto orizzontale, come se fosse un film, come se fossero storie cucite a mano dalla musica”. Canzoni, dunque, cantate e recitate, riflessioni sulla musica, aneddoti sulla vita artistica di Lucio, artista unico e imparagonabile, e di tanti colleghi che formano il frastagliato arcipelago della canzone d’autore italiana, si dipaneranno nello spettacolo, prodotto da Scena Verticale, in un clima di leggerezza ed ironia, in cui non mancherà il coinvolgimento del pubblico. I biglietti possono essere acquistati sul circuito TicketOne.

Le due serate si inseriscono nel programma di “Un Giorno all’Improvviso #Festival”, progetto speciale ideato da L’Altro Teatro, Nastro di Mobius e Fondazione Armonie d’Arte, co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Teatrali – progetti Speciali” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.