È calato il sipario sull’Open League di Lombardia, in scena a Vigevano da venerdì 20 fino a DOMENICA 22. Dopo la prima giornata in cui si sono sfidati i giovani specialisti del kata, nelle giornate di sabato e domenica sono saliti sui tatami atleti e atlete impegnati nel kumite.

Circa 1250 gli atleti e le atlete impegnati nelle classi U21, Junior, Cadetti e U14, che hanno combattuto per i 38 podi in palio. L’ACCADEMIA KARATE CROTONE, presente con quattro atleti ha sfiorato il podio nei 60kg grazie a Simone Paturzo il quale, fermato al secondo round da Antonio Celentano (Campania) che poi vincerà l’argento, è stato ricuperato arrivando fino alla finale per il Bronzo degli U21 dove, purtroppo, ha ceduto di misura al bravo Lorenzo Busi (Piemonte). Nella stessa classe ma nella categoria 84kg Antonio Oliverio è stato fermato da Stefano Manfredini (Lombardia) al primo round. Anche Alessandro Cafarda e Vittorio Simbari nei Juniores, sono stati fermati alle eliminatorie da Carmine Apicella (Campania) e Federico Cialente (Lazio) rispettivamente nelle categorie 61kg e +76kg. Per quanto riguarda la classifica delle società, che unisce kata e kumite per tutte le classi d’età, il successo è andato allo Shirai Club (Campania) che ha conquistato 13 medaglie, di cui 7 ori. Seconda posizione per il Talarico Team (Piemonte) con 8 medaglie di cui 3 ori, terza, invece, per il CAO Karate Team (Lombardia) con 9 medaglie di cui 2 ori.

Intanto in casa AKC fervono i preparativi per alcune trasferte regionali mentre si pensa già al prossimo appuntamento con il circuito nazionale Open League che sarà a Riccione dal 10 al 12 aprile dove il team dell’AKC Crotone tenterà di recuperare altri preziosi punti necessari per la scalata del ranking delle Open League.