Un importante palcoscenico nazionale per la cultura calabrese e per la narrativa contemporanea. L’autrice Orsola Siciliani è stata protagonista a Casa Sanremo Writers, l’evento letterario organizzato durante la settimana del Festival della Canzone Italiana e dedicato alla promozione delle eccellenze del panorama letterario italiano.

All’interno del Salotto Letterario “La Vetrina”, spazio di grande prestigio che affianca autori affermati e scrittori emergenti, Siciliani ha presentato il suo ultimo romanzo “Ritorno a Psycrò”, suscitando interesse ed emozione nel pubblico presente nello studio del Palafiori di Sanremo. L’iniziativa rappresenta un contesto di alto profilo culturale, volto a raccontare storie, stimolare riflessioni e trasmettere messaggi significativi attraverso la letteratura.

Punto di forza dell’evento è la prestigiosa partnership con Rai Libri: le interviste agli autori sono infatti trasmesse su RaiPlay e, grazie al potenziamento delle strategie di comunicazione, anche attraverso i canali media, la TV e la Radio di Casa Sanremo, fruibili sul canale 254 del digitale terrestre. La manifestazione è inoltre promossa dalla testata giornalistica, dalla biblioteca e dai canali social ufficiali di Casa Sanremo, ampliando ulteriormente la visibilità degli autori presenti.

L’autrice si è detta felice per la straordinaria opportunità di confrontarsi con un panorama letterario ampio e qualificato. Nel corso dell’intervista ha raccontato la genesi del romanzo e la storia della protagonista, che attraverso un viaggio tra ricordi, radici e senso di appartenenza conduce il lettore alla scoperta della millenaria Psycrò – l’antica Cirò – delle sue bellezze e dei suoi profumi. Una narrazione che intreccia la dimensione personale con quella sociale, affrontando anche il tema dell’adolescenza contemporanea e delle nuove forme di isolamento legate al mondo digitale.

Grazie alla partecipazione a Casa Sanremo Writers, un significativo “pezzo” di Calabria – con la sua storia, la sua cultura e le sue tradizioni – ha trovato spazio in un contesto nazionale di primo piano, raggiungendo il pubblico attraverso i canali comunicativi di RaiPlay e delle piattaforme collegate all’evento. Un’occasione preziosa per valorizzare la letteratura e per raccontare, attraverso le pagine di un romanzo, l’identità e l’anima di un territorio ricco di storia e bellezza.