Sono stati consegnati, questa mattina, i lavori di riqualificazione energetica del Palakro, un intervento strategico che segna un ulteriore passo concreto nel percorso di ammodernamento e valorizzazione dell’impiantistica sportiva cittadina.

L’attività che prende avvio oggi nasce con l’obiettivo di ridurre in maniera significativa i consumi energetici della struttura, migliorare il comfort termo–igrometrico e illuminotecnico per utenti e atleti e garantire una gestione più efficiente e sostenibile dell’impianto.

I benefici attesi sono concreti sia dal punto di vista ambientale, grazie alla riduzione delle emissioni e dell’impatto energetico, sia dal punto di vista economico, attraverso l’ottimizzazione dei costi di gestione nel medio e lungo periodo.

L’importo complessivo del finanziamento ammonta a circa 950.000 euro, a valere sul programma regionale Agenda Urbana, strumento che sostiene interventi di rigenerazione e sviluppo sostenibile nelle città, con particolare attenzione all’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Nel dettaglio, il progetto prevede un intervento integrato di efficientamento energetico finalizzato all’ottimizzazione delle prestazioni complessive dell’edificio. Le opere consentiranno di innalzare gli standard qualitativi della struttura, migliorare la fruibilità degli spazi e garantire ambienti più salubri e confortevoli per atleti, associazioni sportive e cittadini che quotidianamente frequentano il Palakro. L’intervento si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione del patrimonio pubblico, orientata alla sostenibilità e all’innovazione.

“Stiamo portando avanti con continuità un programma di investimenti nell’impiantistica sportiva cittadina, riconoscendo allo sport un ruolo fondamentale sotto il profilo sociale, educativo e aggregativo. Continuiamo a investire con convinzione nelle nostre strutture sportive perché crediamo che lo sport rappresenti uno strumento di crescita, inclusione e benessere per tutta la comunità. Interventi come questo dimostrano una visione chiara: coniugare qualità, sostenibilità e attenzione ai conti pubblici” dichiara l’assessore all’Impiantistica Sportiva Luca Bossi

“Rivolgo un sentito ringraziamento agli uffici comunali per il lavoro svolto per la professionalità, la competenza tecnica e l’impegno costante. I risultati raggiunti sono frutto di un lavoro di squadra che merita di essere riconosciuto” aggiunge l’assessore Bossi