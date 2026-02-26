La società Akrea s.p.a. ed il Nucleo Operativo Ambientale del Comando della Polizia Locale, su direttiva del sindaco, hanno operato congiuntamente in un dispositivo mirato al contrasto dell’abbandono dei rifiuti e del mancato rispetto delle norme che regolano la disciplina della raccolta differenziata in città.

Gli operatori delle squadre di Akrea, insieme con gli agenti della polizia locale hanno effettuato ripetuti e mirati controlli in differenti aree della città, in orari diversi, per individuare coloro che, nonostante la fase ormai avanzata del sistema di raccolta differenziata che vede la collaborazione dalla stragrande maggioranza dei cittadini e che sta portando ottimi risultati con un positivo impatto per l’ambiente ma anche per i costi di raccolta, risultano ancora refrattari ad accettare delle semplici regole di convivenza civile e che abbandonano rifiuti sul suolo pubblico compromettendo il decoro cittadino.

Occorre comprendere che la pulizia e la bellezza della città passa per l’impegno di tutti i cittadini a rispettare le regole nel conferimento dei rifiuti, nei modi e nei tempi dovuti, e che quei pochi trasgressori, con le loro condotte compromettono il lavoro di tutti gli operatori della azienda partecipata dal Comune che operosamente tutti i giorni sono impegnati a mantenere pulita la nostra città, ma si rivelano anche irrispettosi nei confronti della stragrande maggioranza dei cittadini che hanno scelto, col rispetto delle regole e con attenzione nell’osservarle, di meritare una città pulita e decorosa.

L’impegno degli operatori di Akrea, come quello degli agenti della Polizia Locale si intensificherà ulteriormente controllando, verificando e, se del caso, sanzionando, tutte le condotte recidivanti di coloro che, dall’interno o dall’esterno della città, scelgono deliberatamente di imbruttire la città stessa o di impedire il contenimento dei costi di raccolta e smaltimento che poi si riverberano su tutti i cittadini.

Complessivamente, nell’ultimo mese, sono stati elevati 113 verbali per violazioni al Regolamento comunale sul conferimento dei rifiuti od alle ordinanze sindacali vigenti in materia.

Nel dettaglio:

– 10 verbali per mancato corretto frazionamento dei rifiuti in violazione delle disposizioni sulla raccolta differenziata. (Operai ed agenti hanno proceduto materialmente alla apertura delle buste della differenziata per verificarne il contenuto individuandone gli autori della violazione);

– 30 verbali per mancato rispetto dell’orario di conferimento dei rifiuti;

– 18 verbali nei confronti di soggetti provenienti da fuori città che conferivano rifiuti sul territorio comunale;

– 29 verbali per deposito diretto dei rifiuti su suolo pubblico accanto ai cassonetti o in zone in cui non vi sono i cassonetti;

– 1 verbale per mancato compattamento dei cartoni per come previsto dal Regolamento vigente;

– 25 verbali per infrazioni a vario titolo di altre prescrizioni vigenti in materia di decoro urbano dettate da Ordinanze Sindacali