Vittoria doveva essere, e vittoria è stata: il Crotone Volley ha dominato il derby casalingo contro Palmi, imponendosi con autorità in meno di un’ora di gioco. Le sirene hanno mostrato una prestazione all’insegna della grinta, della tecnica e della tattica, mettendo tutto al servizio della squadra e lasciando pochi dubbi sull’esito del match.

Il punteggio dei tre set racconta chiaramente il divario tra le due formazioni, con un secondo set chiuso addirittura 25-7 a favore delle padrone di casa.

Tra le protagoniste della giornata spicca Petuchova, top scorer con 21 punti, seguita da Santambrogio con 12, Gargiulo e Kus con 10 punti ciascuna, e da Cannavò con 7 punti.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La classifica si accorcia ulteriormente, e domenica le sirene avranno la possibilità di rientrare in zona playoff nel confronto diretto al Palakro contro Volley Valley Catania.

Mister Asteriti ha commentato:

“Stiamo giocando molto bene. Con Palmi le ragazze sono state brave a limitare gli errori e a non mollare mai, neanche quando i parziali avrebbero potuto indurre a rilassarsi. Continueremo a lavorare per arrivare pronti alla prossima giornata.”

Con questa prestazione convincente, il Crotone conferma di essere una squadra in crescita, pronta a lottare fino in fondo per i traguardi stagionali.