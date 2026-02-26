Una trasferta amara per i Tritoni di mister Piero Asteriti, che tornano da un incontro impegnativo con una sconfitta per 3-0. La formazione ospite si è confrontata con una squadra di ottimo livello, capace di mettere a dura prova i fondamentali del Crotone, che hanno retto solo nelle fasi iniziali del primo e del terzo set.

Nonostante le difficoltà, la squadra pitagorica non ha mai perso la determinazione. “La fortuna non è stata dalla nostra parte in questa fase della stagione”, commenta Asteriti, “spesso siamo stati alle prese con piccoli acciacchi e problemi fisici, ma il nostro spirito di gruppo ci ha sempre permesso di rimanere uniti”.

Negli spogliatoi, il tecnico e lo staff hanno mantenuto alta la motivazione, ricordando ai giocatori l’importanza di lottare fino all’ultimo punto. La prossima settimana sarà cruciale: la squadra si prepara agli scontri diretti che determineranno la salvezza in questo campionato, un banco di prova decisivo per testare la crescita tecnica e mentale dei Tritoni.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Andrea Asteriti aggiunge: “Stiamo cercando di tenere duro. Siamo felici del percorso tecnico che stiamo affrontando, che ci vede migliorare di partita in partita. Domenica proveremo a fare ancora meglio, con la testa già rivolta al derby contro Lamezia, dove vogliamo dimostrare tutto il nostro potenziale”.

Nonostante la sconfitta, la squadra mostra segnali positivi di crescita e resilienza. I tifosi del Crotone possono quindi guardare con fiducia alle prossime sfide, certi che i Tritoni daranno il massimo fino alla fine.