In occasione dell’87° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, celebrato il 27 febbraio, il Comando provinciale di Crotone ha aperto le porte alla cittadinanza per una giornata all’insegna della memoria, della trasparenza e della vicinanza al territorio.

La ricorrenza richiama il Regio Decreto Legge n. 3333 del 27 febbraio 1939, atto che sancì ufficialmente la nascita del Corpo, affondando però le sue radici in una tradizione molto più antica, che risale fino ai “Vigiles” dell’antica Roma. Un percorso storico che, passando per i corpi civici dei pompieri dell’Ottocento, ha portato alla costruzione di un modello nazionale unico, sinonimo di efficienza e tempestività nel soccorso tecnico urgente.

Nel corso della cerimonia è stato tracciato il bilancio delle attività svolte nel 2025 in provincia di Crotone: quasi 6.000 interventi complessivi, con un trend in aumento rispetto agli anni precedenti. Tra questi, 1.600 incendi di vegetazione, 564 incendi ordinari, 360 interventi per dissesti statici, 211 soccorsi a persona, 114 incidenti stradali e 117 interventi per fuga di gas. Numeri che testimoniano un impegno costante su scenari di rischio sempre più ampi e complessi, dai fenomeni meteorologici agli incidenti industriali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla formazione: undici corsi organizzati a livello provinciale e regionale hanno coinvolto circa 140 Vigili del Fuoco calabresi, con abilitazioni specialistiche per il soccorso acquatico, aeroportuale e per la conduzione di mezzi speciali. Sul fronte della prevenzione incendi, nel 2025 sono stati formati e abilitati oltre 300 addetti antincendio, mentre sono stati evasi 259 procedimenti amministrativi in materia di sicurezza e svolti 136 servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi.

La celebrazione è stata anche occasione per ringraziare tutto il personale operativo e tecnico, i distaccamenti di Cirò Marina, Petilia e Sant’Anna, le organizzazioni sindacali e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha contribuito all’allestimento della “Pompieropoli”, regalando un momento di festa ai più piccoli.

Una giornata che ha confermato il forte legame tra i Vigili del Fuoco e la comunità crotonese, nel segno di un impegno quotidiano che continua, da 87 anni, a garantire sicurezza e solidarietà al servizio dei cittadini.