CIRÒ MARINA (KR) – Il Movimento Popolare Cirò Marina annuncia l’avvio di una mobilitazione ufficiale a sostegno della marineria locale e della tutela delle tradizioni secolari legate alla pesca del novellame (il cosiddetto “bianchetto”).

L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare le gravi ripercussioni economiche e occupazionali causate dagli attuali divieti normativi, che mettono a rischio il sostentamento di numerose famiglie e la sopravvivenza della Sardella, pilastro dell’identità gastronomica e culturale di Cirò Marina.

Per dare voce a questa istanza, verrà allestito un gazebo per la raccolta firme presso Largo Via Santa Lucia nelle seguenti giornate:

Sabato 28 febbraio 2026: dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Domenica 1° marzo 2026: dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Oltre alla presenza fisica, la petizione sarà diffusa globalmente tramite la piattaforma Change.org https://c.org/sGYDnMVRs6 e attraverso i principali canali social, al fine di garantire la massima adesione.

Il Movimento, che agisce con la delega delle principali cooperative di pesca del territorio (tra cui “Zeus”, “Italia”, “Anfitrite” e “Ionica Pesca”) e con il supporto delle sigle sindacali CISL, CGIL e UIL, ha formalmente richiesto al Ministero dell’Agricoltura, alla Regione Calabria, alla Prefettura di Crotone e alla Capitaneria di Porto di Crotone l’apertura urgente di un tavolo tecnico.

Le proposte principali includono:

Una deroga specifica e regolamentata per la pesca tradizionale nel territorio di Cirò Marina. L’introduzione di un calendario di uscite (nel periodo dicembre-aprile) sotto stretto monitoraggio delle autorità portuali. Un equilibrio tra la tutela dell’ecosistema marino e la sostenibilità economica delle comunità costiere.

“Difendere il nostro patrimonio culturale non significa opporsi all’ambiente” – dichiara il Movimento – “ma dimostrare che tradizione e sostenibilità possono convivere responsabilmente”.

Unisciti a noi, firma la petizione popolare.

Recapito telefonico: +39 320 4049376

Dott. Andrea Doria

Email: mpciromarina@libero.it