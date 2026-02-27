Venerdì 27 febbraio una delegazione della Polizia Penitenziaria ha fatto visita all’Istituto Omnicomprensivo “Miraglia” di Strongoli in una mattinata di orientamento per gli studenti e di promozione del ruolo della Polizia Penitenziaria sia nell’esecuzione penale quanto nel panorama delle forze di Polizia dello Stato di cui la stessa fa parte.

La delegazione, composta dal Direttore dell’Istituto Penitenziario di Crotone, d.ssa Mariastella Fedele, e dal Comandante del Reparto, Commissario Capo Claudio Caruso, e da diversi appartenenti al Corpo specializzati, ha raccontato quanto sia fondamentale la conoscenza del carcere in quanto parte integrante del tessuto istituzionale.

Un’attività sia di promozione del Corpo di Polizia Penitenziaria sia una richiesta di cambio di passo nella narrazione del carcere e di ciò che accade all’interno. Si è parlato della matricola, del nucleo piantonamento, delle attività di polizia stradale e di intelligence penitenziaria.

I giovani dovranno essere i protagonisti del cambio di narrazione della Calabria, per farla uscire dai luoghi comuni, e possono ambire anche ai ruoli della Polizia Penitenziaria e alle loro specializzazioni.

Accolti dalla Preside e dal corpo docenti, la collaborazione tra l’Istituto scolastico e l’Istituto penitenziario si consolida e si propone nuove mete, tra cui una visita degli studenti presso l’Istituto.

Il responsabile del Nucleo Traduzioni, il responsabile dei colloqui e delle telefonate ed uno degli addetti all’ufficio matricola hanno raccontato agli alunni quello che avviene in Istituto e la complessità del lavoro che vede la Polizia Penitenziaria non solo al centro dell’esecuzione penale, ma protagonista attiva di un fondamentale presidio di legalità del territorio.

Uno scambio dialettico sentito e acceso, nel quale anche i relatori sono usciti arricchiti dalla curiosità di vedute dei giovani studenti.