La Giunta Comunale ha preso d’atto del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 883 del 28/01/2026 relativo al progetto “Una Casa per Tutti”, finanziato nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Priorità 4INCL “Una Calabria più inclusiva”.

Il provvedimento, deliberato dall’amministrazione comunale su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali Avv. Filomena Pollinzi, sarà discusso e ratificato in Conferenza dei sindaci per consentire all’ intero Ambito Territoriale Sociale di Crotone di beneficiare di un finanziamento complessivo pari a € 477.072,92, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disagio abitativo.

Il Comune di Crotone, in qualità di Capofila dell’Ambito Territoriale comprendente i Comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale procederà alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con la Regione Calabria al fine di garantire l’immediata attuazione della misura e il tempestivo trasferimento delle risorse.

Il progetto “Una Casa per Tutti” si inserisce nell’Obiettivo specifico ESO 4.12 del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e mira a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale, attraverso un approccio ispirato al modello “Housing First”, che riconosce l’abitazione quale diritto fondamentale e presupposto imprescindibile per il benessere e l’inclusione.

La misura prevede l’erogazione per il 2026 di:

– un contributo mensile di € 300,00 per i nuclei familiari che si trovano in una sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del canone di locazione;

– un incremento di € 50,00 in presenza di persone con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1990;

L’importo sarà comunque commisurato al valore del canone di locazione previsto dal contratto.

“Con questo provvedimento rafforziamo in modo concreto le politiche di contrasto alla povertà e al disagio abitativo nel nostro territorio. Il diritto alla casa rappresenta il primo presidio di dignità e sicurezza per ogni persona. Grazie alle risorse ottenute potremo sostenere famiglie che stanno attraversando una fase di vulnerabilità economica temporanea, evitando che tale condizione si trasformi in esclusione sociale permanente. Il prossimo lunedì 2 marzo, presso la Cittadella, ci sarà un confronto operativo tra i comuni capofila di tutti gli ambiti territoriali calabresi e la regione,a seguito del quale lavoreremo in sinergia con tutti i Comuni per garantire un’attuazione rapida, trasparente ed efficace della misura” dichiara l’assessore Pollinzi.

Sottoscritto l’accordo di collaborazione e esaurito l’iter politico e amministrativo, i dettagli operativi e le modalità di accesso al beneficio saranno resi noti con avviso pubblico.