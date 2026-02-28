Si è concluso con esito positivo il Fam Trip “Experience Crotone & Marchesato”, organizzato da Alfa21 – The Real Calabria su incarico del Comune di Crotone, svoltosi dal 23 al 26 febbraio 2026, con la partecipazione di 13 tour operator provenienti da Italia, Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante azione di promozione territoriale finalizzata non soltanto alla visibilità, ma alla concreta strutturazione commerciale dell’offerta turistica del Marchesato crotonese, area della Calabria ionica caratterizzata da un patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico di grande valore.

Nel corso delle quattro giornate, i buyer internazionali hanno visitato i principali attrattori del territorio, sia della città di Crotone (dal centro storico a Capo Colonna) che della provincia, oltre ad aziende agricole, cantine e strutture ricettive, sperimentando direttamente esperienze legate alla cultura, alla ruralità, all’enogastronomia e al turismo attivo.

I tour operator partecipanti hanno espresso particolare interesse per un territorio per molti di loro nuovo e inaspettato, fuori dai circuiti tradizionali e dai flussi più battuti, ma ricco di potenzialità per la costruzione di offerte dedicate a clientela individuale e piccoli gruppi alla ricerca di destinazioni autentiche, sostenibili e identitarie.

Particolare rilievo ha assunto il workshop B2B conclusivo, durante il quale 13 operatori locali della filiera turistica – tra ristoranti, strutture ricettive, aziende vitivinicole, operatori culturali, servizi escursionistici e DMC – hanno incontrato i buyer internazionali in sessioni strutturate di confronto tecnico e commerciale.

Gli operatori locali hanno avuto l’opportunità di dialogare direttamente con professionisti del settore interessati ad approfondire la conoscenza dei servizi turistici offerti dal territorio, rafforzando così le basi per lo sviluppo di progetti commerciali strutturati e collaborazioni future.

L’iniziativa ha consentito di: verificare la fattibilità logistica del territorio come destinazione organizzata, testare la qualità dei servizi e delle esperienze proposte, avviare interlocuzioni per l’inserimento degli itinerari nei cataloghi 2026–2027, attivare nuove opportunità di collaborazione tra operatori locali e mercati esteri.

Il Fam Trip ha evidenziato come Crotone e la sua provincia possano proporsi come destinazione compatta e integrata, capace di coniugare costa ionica, borghi medievali, archeologia della Magna Grecia e produzioni enogastronomiche identitarie in un raggio territoriale contenuto e facilmente fruibile.

“Questo Fam Trip ha segnato un passaggio strategico per il posizionamento del nostro territorio sui mercati internazionali. Non si è trattato di una semplice attività promozionale, ma di un’azione concreta di costruzione di rapporti finalizzati allo sviluppo del turismo sul nostro territorio. Il confronto diretto tra operatori locali e buyer esteri ha posto le basi per accordi e collaborazioni che potranno generare ricadute economiche durature. Il nostro territorio ha dimostrato di essere una destinazione autentica, sostenibile e pronta ad affrontare la sfida dell’internazionalizzazione e della destagionalizzazione” dichiara l’assessore al Turismo Giovanna Lamanna

Il Comune di Crotone conferma così la volontà di investire in azioni mirate di posizionamento strategico dell’offerta turistica, con l’obiettivo di generare sviluppo, occupazione e nuove opportunità per l’intero territorio.