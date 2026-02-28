Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato le città di Mesoraca e Petilia Policastro. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia Stradale ha effettuato un controllo presso una carrozzeria con servizio di noleggio e vendita di veicoli. All’esito dell’attività di accertamento, il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver noleggiato numerosi veicoli senza averne registrato l’operazione sull’apposito portale Cargos, ed è stato sanzionato amministrativamente per aver venduto autovetture a terze persone senza le previste autorizzazioni, per l’assenza del registro di carico e scarico veicoli e per la mancata annotazione sulla piattaforma delle operazioni di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Successivamente, personale della Polizia Amministrativa, unitamente agli operatori dell’Ufficio Immigrazione, dell’ASP di Crotone e della Polizia Locale, procedeva al controllo di un’attività di ristorazione nel corso del quale accertava diverse irregolarità, anche sotto il profilo igienico-sanitario. Nello specifico, nel corso del controllo sono stati rinvenuti e sequestrati 17,6 kg di prodotti alimentari, ittici e carnei, risultati privi di etichettatura e di qualsivoglia indicazione inerente alla tracciabilità. Inoltre, sono state accertate gravi violazioni in materia ambientale, nonché gravi carenze di carattere igienico-sanitario, strutturali ed amministrative, per cui il personale dell’ASP ha emesso immediatamente un provvedimento di sospensione dell’attività. All’esito degli ulteriori accertamenti, il personale della Polizia Amministrativa ha altresì sanzionato il titolare sia per aver avviato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande omettendo di rispettare le prescrizioni impartite in materia di sorvegliabilità interna dei locali poiché, all’interno dell’esercizio commerciale, è stata riscontrata la presenza di una porta abilmente occultata che consentiva il diretto accesso ad un’abitazione privata (p.m.r. 1.032,00 euro), sia per aver svolto l’attività senza le prescritte autorizzazioni, in quanto già destinatario di un provvedimento di cessazione dell’attività scaturito da un precedente controllo amministrativo (p.m.r. 5.000,00 euro). Seguirà la segnalazione al Sindaco per gli adempimenti di specifica competenza, connessi all’eventuale cessazione immediata dell’attività commerciale.

Nel corso del medesimo servizio interforze, personale della Polizia Amministrativa ha proceduto, altresì, a notificare diverse sanzioni al titolare di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, già oggetto di un precedente controllo, per una serie di accertate irregolarità di carattere amministrativo, elevando sanzioni per un totale di 4.288,00 Euro.

Per la durata dell’intero servizio, sono stati effettuati diversi posti di controllo lungo le arterie stradali nel corso dei quali sono state identificate persone, controllate diverse autovetture e numerose attività commerciali.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 2 soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso personale, sequestrando 1,58 grammi di hashish e 0,44 grammi di cocaina, hanno identificato nr. 210 persone, controllato nr. 116 veicoli, elevando nr. 5 sanzioni al Codice della Strada, e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

• Nr. 351 persone identificate, di cui nr. 83 con precedenti;

• Nr. 207 veicoli controllati;

• Nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria;

• Nr. 25 posti di controllo;

• Nr. 9 attività commerciali controllate

• Nr. 13 sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 18.000 Euro

• Nr. 7 sanzioni al Codice della Strada con contestuale ritiro di una patente di guida

• Nr. 2 segnalati al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale

• Sostanza stupefacente sequestrata pari a 1,14 grammi di cocaina, 1,58 grammi di hashish e 4,4 grammi di marijuana.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti.

Questa operazione interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.