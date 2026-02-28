Il 6 marzo 2026, alle ore 15:00, presso il Tribunale di Crotone, si terrà il convegno “Il Sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese”, un momento di confronto e informazione aperto agli operatori del settore e del territorio, ma anche a tutta la cittadinanza.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali della Presidente del Tribunale di Crotone, dott.ssa Maria Luisa Mingrone, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, avv. Giuseppe Gallo, e del Presidente della Fondazione Scuola Forense di Crotone, avv. Vincenzo Medici.

Seguiranno le relazioni del Prof. Daniele Vattermoli, Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università “La Sapienza” di Roma, e del Prof. Vincenzo Caridi, Associato di Diritto Commerciale presso l’Università “La Sapienza” di Roma, che offriranno un inquadramento aggiornato e concreto del fenomeno del sovraindebitamento e degli strumenti giuridici a disposizione.

L’iniziativa nasce dalla crescente diffusione di situazioni in cui famiglie, professionisti e piccoli imprenditori non riescono più a far fronte ai debiti contratti per la casa, l’attività o i bisogni quotidiani. Il convegno intende spiegare, con linguaggio semplice e concreto, quali strumenti l’ordinamento italiano mette oggi a disposizione per affrontare queste difficoltà in modo ordinato e nel rispetto della legalità.

Saranno illustrati gli istituti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che consentono di bloccare, in molti casi, le iniziative esecutive individuali e di cercare, con l’aiuto dei professionisti e del tribunale, una soluzione equilibrata tra le esigenze dei creditori e la possibilità di un nuovo inizio per il debitore.

L’obiettivo è diffondere consapevolezza, prevenire il ricorso tardivo alle tutele previste dalla normativa e favorire percorsi di uscita sostenibile dal sovraindebitamento.