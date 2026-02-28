Martedì 3 marzo, alle ore 10:00, presso l’Istituto Comprensivo “A. Rosmini – Giovanni XXIII°”, Plesso Montessori, Sala “Ruggiu”, in via Nicola Calipari a Crotone, si terrà il convegno “Sport e Stili di Vita: La salute vien mangiando”.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Provinciale di Crotone dell’A.N.S.Me.S. (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico), in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana – Associazione Medico Sportiva Crotone e con la società F.C. Crotone Calcio, nell’ambito del Progetto Nazionale A.N.S.Me.S. “Sport: Stili di Vita e Salute”.

Rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, l’incontro intende promuovere la cultura della prevenzione, dell’alimentazione consapevole e della pratica sportiva quali strumenti fondamentali per una crescita sana ed equilibrata.

Dopo i saluti istituzionali della dirigente dell’Istituto, prof.ssa Maria Fontana Ardito, dell’ing. Andrea Esposito, Delegato Provinciale C.O.N.I., e del dott. Sergio Contarino, Presidente del Comitato Provinciale A.N.S.Me.S., spazio agli interventi di professionisti del settore medico-sportivo e rappresentanti del F.C. Crotone Calcio.

La dott.ssa Giusy Sansone, dottoressa in Scienze della Nutrizione Umana e Nutraceutica e nutrizionista del F.C. Crotone Calcio, affronterà il tema dell’alimentazione applicata allo sport, spiegando ai ragazzi quanto sia fondamentale mangiare in modo corretto per crescere sani, sostenere l’attività fisica e migliorare il proprio benessere.

A seguire, l’allenatore del F.C. Crotone Calcio, Emilio Longo, metterà in evidenza il valore educativo dello sport, inteso non solo come competizione ma come vera e propria scuola di vita, capace di trasmettere regole, rispetto, spirito di squadra e senso di responsabilità.

Il preparatore atletico del F.C. Crotone Calcio, Pietro La Porta, illustrerà invece l’importanza del movimento e dell’allenamento adeguato in età evolutiva, soffermandosi sul corretto sviluppo fisico dei ragazzi e sulla necessità di un’attività motoria costante e consapevole.

Sul fronte sanitario interverrà il dott. Francesco Polimeno, specialista in Medicina dello Sport e Responsabile Sanitario del F.C. Crotone Calcio, che approfondirà il tema della prevenzione e della tutela della salute attraverso la medicina sportiva, spiegando anche il significato e l’importanza dell’idoneità sportiva agonistica e non agonistica.

A completare il momento formativo sarà la testimonianza di un atleta del F.C. Crotone Calcio, che racconterà agli studenti la propria esperienza personale, evidenziando come impegno, disciplina e scelte alimentari corrette rappresentino elementi fondamentali nella vita quotidiana di uno sportivo professionista.

Il convegno rappresenta un’importante occasione formativa per gli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzarli sull’importanza di uno stile di vita sano, che unisca corretta alimentazione, attività fisica regolare e prevenzione medica.

Il Comitato Provinciale A.N.S.Me.S. di Crotone conferma così il proprio impegno nella promozione dei valori dello sport come strumento di educazione, salute e crescita sociale, in sinergia con le istituzioni scolastiche e le realtà sportive del territorio.