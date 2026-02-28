Idee, cultura, comunità. Il prossimo 8 marzo TEDx approda a Crotone, presso il Museo e giardini di Pitagora, per un evento che vuole condividere proposte, esperienze e visioni capaci di stimolare il pensiero critico ed il confronto.

In piena linea, dunque, con il format internazionale che avvicina milioni di persone in tutto il mondo.

Perchè in ogni parte del mondo TEDx porta sul palco speaker provenienti da ambiti diversi (scienza, cultura, società, arte) con l’obiettivo comune di rendere accessibili ad un pubblico più ampio possibile storie emblematiche, di valore, che possano fungere da esempio e da stimolo favorendo una maggiore consapevolezza del presente e del futuro.



TEDx Crotone

L’idea degli organizzatori (Christian Gaetano, Matteo Russo e Dario Megna) è quella di valorizzare idee audaci e prospettive innovative, stimolare il dibattito, offrire nuovi punti di vista, facendo dialogare il territorio con esperienze di rilievo nazionale e internazionale, nella convinzione che l’ampliamento degli orizzonti favorisca la crescita culturale. L’invito, dunque, è rivolto a chiunque abbia la curiosità ed il desiderio di confrontarsi con temi attuali e visioni sul futuro.

Anche il luogo che ospiterà l’evento è stato scelto per ciò che rappresenta, dal punto di vista architettonico e dal punto di vista simbolico. Il Museo di Pitagora è una struttura unica nel suo genere; il suo progetto ha ricevuto numerosi premi internazionali, per la maniera in cui è stato concepito e per l’idea che è alla sua base. E poi l’identità, il legame con la città, che si sostanzia attraverso i giardini intitolati a Pitagora.

Gli ospiti



Tra gli speaker di questa edizione figurano il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, l’astrofisica Sandra Savaglio, e ancora Manuela Sodano, Francesco Lepore, Antonio Aricò e Giulia Vrenna. In programma anche momenti di musica dal vivo, con le performance di altri due speaker, Francesco “kekko” pallone e Naip.

La giornata si concluderà con un momento conviviale, pensato per favorire l’incontro, il confronto tra i partecipanti, il networking e lo scambio informale di idee.

I biglietti si possono acquistare sul sito ufficiale dell’evento, tedxcrotone.com

Per informazioni e aggiornamenti

info@tedxcrotone.com