Dott. Pasquale Abenante Avv. Gianluca Scaramuzza

Il Coordinatore Provinciale del Partito Libertà è Democrazia, Dott. Pasquale Abenante, unitamente al Coordinatore del Partito Libertà è Democrazia Cittadino di Crotone, Avv. Gianluca Scaramuzza, esprimono viva soddisfazione per il crescente radicamento del Partito nella città capoluogo e nell’intero territorio provinciale, testimoniato dal costante aumento di adesioni e dalla massiva partecipazione dei cittadini alle numerose iniziative pubbliche sinora avviate.



Negli ultimi mesi è emersa con chiarezza la necessità di avviare una fase di rinnovamento profondo, che possa garantire un modello organizzativo più trasparente, partecipativo e coerente con le esigenze della comunità locale.



Insomma, Libertà è Democrazia è un Partito Nuovo che si propone il superamento delle dinamiche ormai non più funzionali allo Sviluppo Politico e Sociale del territorio. Ribadiamo che la Coalizione in uscita per fine mandato, rimane il nostro punto di partenza. Attendiamo che presto venga aperto un tavolo di confronto tra tutte le forze componenti di chi vuole sostenere l’amministrazione VOCE in uscita.



In tale ottica, stiamo alacremente lavorando per ultimare la composizione delle Nostre Liste nei Comuni Crotonesi chiamati per partecipare alle prossime elezioni amministrative di maggio 2026, prediligendo in ogni caso il dialogo costruttivo di coalizione , e soprattutto con pari dignità, con tutte le altre forze politiche e i movimenti civici, concertandoci costantemente con il Nostro Segretario Nazionale Prof. Arch. Giancarlo Affatato, il Segretario Regionale Dott. Alberto Vallone.

Siamo fiduciosi nonche’ ottimisti che la nostra proposta politica troverà ampia adesione soprattutto nell’elettorato tradizionalmente recalcitrante nel recarsi alle urne.