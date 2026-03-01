Cirò Marina – Prosegue la programmazione settimanale degli interventi di pulizia e taglio dell’erba sul territorio comunale. L’Assessore Andrea Mistretta, con delega all’Ambiente e al Decoro urbano del Comune di Cirò Marina, ha reso noto il calendario dei lavori previsti dal 2 al 7 marzo 2026.

Gli interventi interesseranno numerose vie cittadine e il lungomare e, per l’intera settimana, saranno accompagnati da ordinanza di divieto di sosta, necessaria per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza ed efficienza.

Il programma degli interventi

Lunedì 2 marzo 2026 (ordinanza di divieto di sosta)

Pulizia e taglio erba rotonda via Pola, via Marche.

Martedì 3 marzo 2026 (ordinanza di divieto di sosta)

Pulizia e taglio erba in via Massa Carrara, via Busento, via Amalfi.

Mercoledì 4 marzo 2026 (ordinanza di divieto di sosta)

Pulizia e taglio erba in via Livorno, via Lecco, via Latina, via Imperia.

Giovedì 5 marzo 2026 (ordinanza di divieto di sosta)

Pulizia e taglio erba in via Grosseto, via Forlì, via Ferrara, via Cremona.

Venerdì 6 marzo 2026 (ordinanza di divieto di sosta)

Pulizia e taglio erba in via Como, via Astorino, via Casopero, via Caserta.

Sabato 7 marzo 2026 (ordinanza di divieto di sosta)

Pulizia e taglio erba spartitraffico Scalaretto e lungomare.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare i divieti di sosta nelle giornate indicate, così da consentire il regolare svolgimento degli interventi e contribuire al mantenimento del decoro urbano.