Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e a Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 458 persone identificate, di cui 128 con precedenti

– nr. 268 veicoli controllati

– nr. 30 posti di controllo

– nr. 8 infrazioni al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 20 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e aisorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 28cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari. Contestualmente, personale della Questura ha identificato nr. 32 persone, di cui nr. 5 con precedenti, e ha controllato nr. 20 veicoli.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 11 persone e ha controllato nr. 21 veicoli, elevando nr. 6 sanzione al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 92 persone, di cui nr. 23 positivi, e ha controllato nr. 65 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone nel corso dei quali hanno identificato nr. 93 persone, di cui nr. 28 con precedenti, e hanno controllato nr. 49 veicoli, elevando unasanzione al Codice della Strada con contestuale sospensione della circolazione di un veicolo.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 182persone e controllato nr. 113 veicoli.