La Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, ha identificato e tratto in arresto tre uomini coinvolti in una rissa scaturita nel centro città.

Giunti sul posto, gli operatori della Squadra Mobile e delle Volantiaccertavano che poco prima si era effettivamente verificata una violenta colluttazione che aveva visto coinvolti tre uomini, di cui un soggetto extracomunitario, regolare sul territorio nazionale, ancora presenti sul luogo del fatto.

Dalle prime attività investigative, svolte mediante l’acquisizione delle dichiarazioni di alcuni testimoni e la visione dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, emergeva che uno dei partecipanti avrebbe utilizzato un coltello per procurare una ferita sul volto del corrissante, giudicata dai sanitari guaribile in 15 giorni.

Nel corso della colluttazione, anche uno dei due cittadini italiani impugnava una bottiglia di vetro, brandeggiandola come a voler colpire il suo avversario, senza tuttavia riuscirci.

Il coltello utilizzato durante la rissa veniva successivamenterinvenuto all’interno della toilette di un’attività commerciale situata nelle immediate vicinanze del luogo dell’evento e sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti, i tre soggetti sono stati tratti in arresto per rissa aggravata dalle lesioni e sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 182 persone, hanno controllato nr. 113 veicoli e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

L’arresto si inserisce nell’ambito delle costanti attività di contrasto alle condotte illecite e nel presidio del territorio, che proseguono senza sosta da parte della Polizia di Stato al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, contrastare episodi di violenza e assicurare l’applicazione delle norme riguardanti la sicurezza urbana contenute nel nuovo Decreto Sicurezza, recentemente entrato in vigore.

La Polizia di Stato invita i cittadini a segnalare condotte illecite tramite il numero unico di emergenza 112 o attraverso il canale YouPol, che consente di comunicare con un operatore di Polizia anche in forma anonima, consentendo un intervento tempestivo della volante.