Nella giornata odierna personale della Polizia di Stato della Questura di Crotone – Squadra Mobile, unitamente a personale della Questura di Reggio Calabria, del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, Unità cinofile Antidroga ed un elicottero delV Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari di tipo personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di quattordici soggetti di Isola Capo Rizzuto (KR).

A carico degli indagati – in ordine ai quali il G.I.P. ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per dieci soggetti e dell’obbligo di dimora per quattro soggetti – nell’ordinanza cautelare viene riconosciuta la gravità indiziaria in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzato alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La complessa e impegnativa attività investigativa, effettuata da personale della Questura di Crotone – Squadra Mobile sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, si è svolta attraverso il monitoraggio video delle zone di spaccio di stupefacenti, il monitoraggio telefonico e telematico degli indagati addetti allo smercio del narcotico ed attraverso attività di perquisizione e sequestro di stupefacente.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Gli esiti investigativi in tal modo conseguiti hanno permesso di delineare (nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) la gravità indiziaria circa l’attuale operatività di una organizzazione dedita alla detenzione e allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari eseguite contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, sono state rinvenute e sequestrate diverse armi detenute illegalmente e abilmente occultate nelle pertinenze delle abitazioni. Nel medesimo contesto operativo è stata, altresì, sequestrata della sostanza stupefacente oltre al materiale per il confezionamento.

Il procedimento per le ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari.