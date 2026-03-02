21ª giornata: Crotone-Ascoli 1-1
CROTONE: Grimaldi; D’Oppido, Valenza (42’st Cortese), Gonnella, Adamo, Pierangeli, Goure, Troiano, Casile (45’st Sugamiele), Terrasi (31’st Sinopoli), Cosentino (45’st Monti). All. Corrado
ASCOLI: Rosa, Rama, Di Salvatore (34’st Dipierdomenico), Russo, Di Teodoro, Zagari, Bruni (1’st D’Agostino), Casillo, Picca, Vischia (14’st De Witt), Finotti. All. Lazzarini.
Arbitro: Rossiello di Molfetta
Reti: 15’pt Russo (A), 30’pt Goure (C)
Ammoniti: Zagabria e Casillo (A)
